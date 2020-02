McLaren espère que Renault va de l’avant

Date publiée: 18 février 2020

Le directeur technique de McLaren, James Key, estime que l’unité motrice de Renault est «dans le mélange» avec Mercedes alors que McLaren cherche à conserver le meilleur du reste en 2020.

Cette saison marque la dernière année de McLaren avec Renault Power, l’équipe ayant déjà annoncé son retour sur les moteurs Mercedes en 2021.

Key espère que la dernière saison du partenariat McLaren-Renault sera une réussite.

Le directeur technique, qui a rejoint McLaren depuis Toro Rosso en 2019, a déclaré que Renault avait fait des progrès notables en 2019.

“Je pense que l’un des points positifs de l’année dernière est que Renault a fait un pas en avant très visible, les données et la vitesse en ligne droite et ainsi de suite, et cela faisait certainement partie de la façon dont l’équipe s’est améliorée l’année dernière”, a-t-il déclaré à Crash.net.

L’ingénieur britannique estime que l’unité de puissance de Renault est maintenant à égalité avec Mercedes, cependant, admet que Ferrari pourrait être un peu en avance sur le peloton de tête.

“Je pense que la compétitivité – bien que nous ayons vu la Ferrari voler un peu de mars – la compétitivité du moteur Renault était assez bonne l’année dernière et très bien dans le mélange avec Mercedes, et Honda n’était pas si loin non plus”, at-il m’a dit.

“Nous verrons comment nous allons maintenant entrer dans cette année, mais les temps où PU étaient très différents, ce qui n’était pas si longtemps, ont pratiquement disparu l’année dernière.”

McLaren a secoué le MCL35 sur le Circuit de Catalunya ce week-end.

Installez-vous et profitez du # MCL35 sur la bonne voie. 🤩 # FearlesslyForward pic.twitter.com/svWaHybaKP

– McLaren (@ McLarenF1) 17 février 2020

L’équipe a annoncé que Carlos Sainz conduira la voiture mercredi lorsque les tests de pré-saison commenceront avant que Lando Norris ne passe une journée en piste jeudi.

Les deux partageront les tâches de conduite le troisième jour.

