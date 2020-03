McLaren exhorte la FIA à surveiller les relations avec l’équipe

Date publiée: 11 mars 2020

Alors que McLaren débat sur la façon de répartir les ressources entre les voitures de 2020 et de 2021, Andreas Seidl a exhorté la FIA à réduire les alliances entre les équipes.

Alors que les relations entre Ferrari et Haas et Red Bull et AlphaTauri sont bien documentées, cette saison, Racing Point a fait un pas de plus vers Mercedes.

Ayant précédemment utilisé des moteurs et des boîtes de vitesses Mercedes, l’équipe de Silverstone a dévoilé une Mercedes rose.

Le RP20 ressemble de façon frappante à la Mercedes de l’année dernière, tout en présentant quelques aspects de la voiture de cette année, ce qui a conduit des concurrents à remettre en question la légalité.

Mais alors que le patron de l’équipe McLaren Seidl pense qu’il n’y a rien de mal à propos du RP20, il se méfie de telles relations laissant ceux qui n’ont pas de collaboration en quelque sorte à la périphérie.

Cela pourrait finalement leur coûter 2021 lorsque la F1 lancera de toutes nouvelles voitures.

“Il est plus important pour nous de regarder ce qui se passe pour 21 réglementations et au-delà”, a déclaré Seidl à Motorsportweek.com.

«Je pense qu’il est encore plus clair ou restreint ce qui est autorisé en termes de relation de travail entre deux équipes.

«La FIA doit s’assurer qu’elle est au top de ce match, que la coopération entre deux équipes est avant tout toujours dans les règles, et ne permet pas à la grande équipe par exemple de profiter des choses qui se passent à une équipe plus petite liée à ces soi-disant pièces répertoriées.

«Nous connaissons tous ces exemples qui existent également dans la presse, comme les gens qui tournent entre les équipes ou les discussions sur la machine à café que vous avez entre deux équipes différentes qui parlent de concepts, etc.

«C’est quelque chose qui nous inquiète et c’est notre point de mire sur les discussions que nous avons avec la FIA pour nous assurer que cela est correctement contrôlé, car cela irait évidemment à l’encontre du règlement.

“Cela aiderait, disons une équipe A, à coopérer pour contourner les réglementations afin d’augmenter leurs ressources au-delà de l’idée de plafonnement budgétaire et c’est la plus grande inquiétude pour nous d’être honnête.”

Seidl fait cependant que pour cette saison le RP20 est légal, réfutant les rumeurs selon lesquelles McLaren pourrait protester contre la voiture lors du GP d’Australie de dimanche.

“Nous supposons que la coopération qui existe entre Racing Point et Mercedes est dans les règles, donc il n’y a pas de raison de se plaindre”, a-t-il déclaré.

