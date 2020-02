McLaren lance le MCL35 dans l’espoir de combler l’écart

McLaren a dévoilé aujourd’hui sa voiture de Formule 1 2020 – la MCL35 – qui, espère l’équipe, sera la prochaine étape par rapport à son prédécesseur, qui était assez bon pour la quatrième place du championnat et le meilleur du reste.

L’équipe cherchera à construire à partir de l’année dernière avec à la fois leur jeune et passionnant duo de pilotes, Carlos Sainz et Lando Norris, désormais bien installé dans l’équipe.

L’équipe a annoncé:

Le MCL35 a été dévoilé, en direct du McLaren Technology Center à un public mondial. Les pilotes Carlos Sainz et Lando Norris, qui entrent tous les deux dans leur deuxième saison avec l’équipe, ont fièrement présenté la voiture devant elle pour la première fois sur la piste lors des essais de pré-saison la semaine prochaine.

McLaren s’est mis au travail sur le MCL35, qui est propulsé par la Renault E-Tech 20, en 2019 alors que l’équipe poursuivait la première phase de son programme de récupération des performances. La saison a vu l’équipe grimper au quatrième rang du Championnat du monde des constructeurs de Formule 1 de la FIA et a fourni des informations précieuses pour le développement de la MCL35, dans ce qui sera une saison de Formule 1 2020 extrêmement compétitive.

Le MCL35 continue de arborer la papaye et le bleu McLaren, les couleurs originales choisies par le fondateur Bruce McLaren et représentant l’héritage de 57 ans de l’équipe dans le sport. La nouvelle livrée dynamique est l’essence même de la forme et de la fonction; Conçu pour augmenter davantage la visibilité sur la grille tout en étant entièrement optimisé pour les performances de course.

McLaren a également poursuivi sa tendance commerciale positive, avec huit nouveaux partenaires pour 2020, élargissant la famille de partenaires de l’équipe à 38 partenaires au total.

Le MCL35 fera ses débuts officiels sur piste lors des essais de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne les 19 et 21 février, puis de nouveau du 26 au 28 février. Carlos et Lando se partageront les tâches de conduite lors des deux tests.

