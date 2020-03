McLaren: Le retard des règles est crucial pour protéger la Formule 1

Date publiée: 26 mars 2020

Le chef de McLaren, Zak Brown, a soutenu la décision de la Formule 1 de reporter d’un an les modifications des règles techniques de 2021, affirmant que cela avait été fait pour «protéger» le sport.

Le championnat de cette année a vu huit grands prix reportés ou annulés car la pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde entier.

Cela a un impact financier énorme sur les équipes de Formule 1, le conseiller de Red Bull Helmut Marko affirmant que les équipes perdent «100 millions» pour cinq courses non disputées.

À ce titre, les 10 équipes ont toutes convenu de retarder la refonte majeure du règlement technique l’année prochaine, annonçant qu’elles participeront à la course de leur châssis 2020 en 2021.

Cela permet d’économiser des millions et signifie également que les nouvelles voitures 2022 seront conçues et construites sous le plafond budgétaire.

Brown dit qu’il soutient pleinement la décision.

«Nous avons totalement soutenu ces changements et nous avons un rôle proactif dans leur mise en œuvre», a déclaré le PDG de McLaren.

«En collaboration avec la FIA, la Formule 1 et les autres équipes, nous avons proposé un certain nombre d’idées qui aident à protéger le sport que nous aimons tous tout en assurant la sécurité de notre équipe, de nos fans et de la communauté F1 au sens large.

“Nous avons une énorme responsabilité non seulement envers notre peuple, mais envers la communauté de F1 au sens large, et en tant que gardiens du sport, il est essentiel que nous travaillions ensemble pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.”

Ces défis incluent essayer de préparer un calendrier révisé avec les équipes acceptant de donner à Liberty Media un contrôle complet sur cela quand, ou si, la saison 2020 commence.

L’Australie, qui a été annulée à la 11e heure, et Monaco, qui a annoncé qu’il ne serait pas possible d’essayer la machine à sous plus tard dans l’année, sont deux courses qui ne chercheront pas de place sur ce calendrier révisé.

Brown a ajouté: «Nous soutenons la décision de reporter les premières courses de la saison et, malheureusement, la nécessité d’attendre jusqu’en 2021 pour descendre dans les rues de Monte-Carlo.

«Cette situation sans précédent est en constante évolution, mais nous nous adapterons pour surmonter les défis qu’elle présente.

«En fin de compte, rien n’est plus important que la santé de l’équipe, de nos fans et de la communauté F1 au sens large.

“Notre priorité reste, et sera toujours, la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.