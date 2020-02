McLaren limite l’accès à l’hospitalité en F1 malgré les craintes liées aux coronavirus

McLaren a fermé son hospitalité de paddock lors des essais de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalunya à toute personne ayant visité la Chine au cours des deux dernières semaines dans le cadre de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Un journaliste chinois du sport automobile, arrivé mardi après avoir évoqué son départ de Shanghai sur les réseaux sociaux, a indiqué que l’équipe lui avait envoyé un e-mail l’avertissant de la précaution.

Un porte-parole de McLaren a déclaré que la mesure était une politique de groupe, basée sur les récentes directives de l’Organisation mondiale de la santé et les mises à jour du gouvernement britannique, et appliquée aux entreprises automobiles, appliquées et de course.

Il a souligné que cela concernait toute personne de toute nationalité qui aurait pu être exposée au virus en visitant le pays.

«Le Groupe McLaren a publié une politique énonçant des restrictions et des conditions que nous jugeons prudentes pour protéger la santé et le bien-être de nos employés, sous-traitants et clients et protéger nos opérations», a-t-il déclaré.

.