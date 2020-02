McLaren met en œuvre l’interdiction en raison des craintes du coronavirus

Date publiée: 19 février 2020

McLaren a interdit à quiconque ayant récemment visité la Chine d’entrer dans la zone d’accueil de l’équipe sur le circuit de Catalunya.

S’exprimant lors du lancement du MCL35 de McLaren, le PDG de l’équipe, Zak Brown, a clairement indiqué que McLaren ne «risquerait» pas le personnel de son équipe en raison de l’épidémie de coronavirus.

À ce titre, l’équipe a pris des mesures pour protéger le personnel du Circuit de Catalunya, où les tests de pré-saison sont en cours.

L’équipe Woking, et en fait le groupe McLaren dans son ensemble, a interdit l’accès à toute personne ayant visité la Chine au cours des 14 derniers jours.

Un porte-parole de McLaren a déclaré à .: «Le groupe McLaren a publié une politique énonçant des restrictions et des conditions que nous jugeons prudentes pour protéger la santé et le bien-être de nos employés, sous-traitants et clients et protéger nos opérations.

«Parmi ces mesures figure une précaution interdisant à quiconque ayant voyagé de Chine au cours des 14 derniers jours d’entrer dans un bâtiment ou une installation exploité par le Groupe McLaren pendant 14 jours au maximum.

«Nous continuons à surveiller la situation de près et réviserons notre politique à mesure que les circonstances évoluent, tout en travaillant avec la Formule 1 et la FIA.»

McLaren serait la seule équipe à avoir franchi cette étape.

La Formule 1 a déjà annulé le Grand Prix de Chine de cette année, en utilisant le mot reporté, en raison de l’épidémie.

Les patrons espèrent reporter un week-end de deux jours plus tard dans l’année.

Le Vietnam, cependant, insiste sur le fait que sa course ne sera ni reportée ni annulée malgré le fait que le pays partage un pensionnaire avec la Chine.

