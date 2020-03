McLaren ne participera pas au GP d’Australie F1 2020 en raison d’un virus coronavirus positif

L’équipe McLaren Racing a annoncé jeudi soir à Melbourne qu’elle se retirait du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020 après qu’un membre de l’équipe eut été testé positif pour le test du coronavirus.

Cette personne s’est auto-isolée dès qu’elle a commencé à montrer des symptômes et est maintenant sous traitement par les autorités sanitaires locales.

McLaren a déclaré que l’équipe s’est préparée à cette éventualité et a un soutien continu pour son employé, qui entrera maintenant dans une période de quarantaine.

En outre, l’équipe coopère avec les autorités locales compétentes pour l’aider dans ses enquêtes et analyses.

La nouvelle a été communiquée par Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, Team Principal de McLaren F1, exprimant que “la décision a été prise avec le devoir de prendre soin non seulement des employés et partenaires de McLaren F1, mais aussi aux rivaux de l’équipe, aux fans de Formule 1 et à toutes les parties impliquées dans le championnat. ”

Pendant ce temps, les quatre membres de l’équipe Haas qui se sont également isolés parce qu’ils présentaient des symptômes de COVID19, ont été négatifs au test.

Ce retrait et cette propagation du coronavirus sont alarmants et inquiétants. Nous verrons quelle décision la FIA, la Formule 1 et les organisateurs prendront dans les prochaines heures.

Nouvelles en développement.

