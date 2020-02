McLaren ne prendra pas une “ année sabbatique ”, dit Sainz

Date publiée: 13 février 2020

Carlos Sainz a démenti les affirmations selon lesquelles 2020 n’est rien de plus qu’une «année sabbatique» pour les équipes à se préparer pour 2021, affirmant que McLaren mettra tout en œuvre pour réussir.

Le championnat de cette année marque la dernière saison avant que la réglementation aérodynamique de la Formule 1 ne change de philosophie.

Le sport passera à l’aérodynamisme à effet de sol la saison prochaine tandis que même les pneus seront différents avec Pirelli introduisant des pneus de 18 pouces.

Cela a conduit à des spéculations sur la force des équipes, surtout lorsqu’il s’agit de mettre à jour les voitures plus tard dans la saison.

Sainz insiste sur le fait que McLaren va pousser fort.

«Beaucoup considèrent que 2020 n’est qu’une année de décalage entre l’ancienne et la nouvelle réglementation», a-t-il expliqué, «une simple continuation de 2019 jusqu’en 2021.

“Cependant, chez McLaren, nous avons appuyé sur le bouton” réinitialiser “après le drapeau à damier à Abu Dhabi et nous avons travaillé très dur pour essayer d’améliorer chaque détail de notre voiture.”

Une nouvelle décennie de course commence ici. Dites bonjour à notre concurrent 2020 @ F1. # MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

La nouvelle McLaren MCL35, qui a été dévoilée au Technology Center de l’équipe jeudi, arborait des montants latéraux remodelés, un nez plus fin et un arrière plus serré.

La boîte à air et la suspension avant ont également été repensées.

“Le solide bond en avant que nous avons réalisé la saison dernière a été une énorme motivation mais, en même temps, un rappel fort de la façon dont le combat reste serré au milieu de terrain”, a ajouté Sainz.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir en 2020 si nous voulons combler l’écart au sommet.

«L’ambition est de me pousser et de pousser l’équipe à franchir une nouvelle étape cette saison.»

La saison dernière, McLaren a terminé quatrième du Championnat des constructeurs, Sainz prenant le premier podium de l’équipe en plus de 2 000 avec un P3 au GP du Brésil.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.