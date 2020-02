McLaren «optimiste mais doit aussi être réaliste»

Date publiée: 13 février 2020

De retour sur le podium la saison dernière, le principal de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a averti l’équipe de garder ses attentes en échec avant la campagne F1 2020.

Pour la première fois en cinq ans, McLaren a enregistré une place parmi les trois premiers au Grand Prix du Brésil 2019 alors que Carlos Sainz a ramené son MCL34 à la troisième place.

Le retour tant attendu du podium de McLaren a été un coup de pouce bienvenu pour l’équipe, qui a terminé meilleure du reste au classement.

Cette année, McLaren espère de nouveau avoir la chance de célébrer, cette fois dans le MCL35.

Sainz et Lando Norris ont lancé la voiture au McLaren Technology Center à Woking, révélant un challenger qui est très similaire à celui de l’année dernière, bien qu’il comprenne un nez plus étroit et un arrière plus serré.

La MCL35 est la première voiture conçue par le directeur technique James Key, qui a rejoint l’équipe en mars de l’année dernière.

“C’est tout simplement génial de faire partie de cette équipe McLaren aujourd’hui, aux côtés de notre MCL35”, a déclaré le directeur de l’équipe Seidl.

«Merci à l’équipe d’avoir mis ce bébé sur scène aujourd’hui.

«Très heureux des progrès que nous avons pu faire, nous avons simplement continué à améliorer course par course.

“Nous avons un plan clair en place sur la façon dont nous voulons aborder l’avenir et maintenant il est important de maintenir cet élan positif et de continuer à nous améliorer en tant qu’équipe.”

Il a ajouté: «Je pense qu’il est important de ne pas se laisser emporter par ce que nous avons accompli l’année dernière, ce qui était formidable.

«Cette année est une réinitialisation, revenue à zéro pour chaque équipe dans la voie des stands.

«Tout le monde a les mêmes objectifs ambitieux et travaille aussi dur que nous.

«Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes.

«Je suis très satisfait de ce que j’ai vu en termes de développement de la voiture au cours de l’hiver.

«Nous pouvons être assez optimistes pour la nouvelle saison, mais en même temps, nous devons également être réalistes.»

McLaren effectuera les premiers tours de piste du MCL35 le 19 février lorsque les tests de pré-saison commenceront en Espagne.

“Nous sommes toutes des courses, je suis un gars de course donc j’ai hâte de reprendre la piste”, a ajouté Seidl.

«Les tests sont encore plus limités, il est important d’obtenir un kilométrage décent sous la ceinture.

«Nous avons fait nos devoirs pendant l’hiver.

«Je me sens donc prêt avec l’équipe à aborder la saison.

“Il est temps d’y retourner.”

