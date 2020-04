McLaren prévient COVID-19 est le dernier réveil de la F1

Date publiée: 15 avril 2020

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la pandémie actuelle devait servir de réveil final pour remédier à la situation financière insoutenable de la Formule 1.

La saison 2020 n’a pas encore commencé avec la pandémie de coronavirus qui a mis fin aux neuf premiers tours, tandis que d’autres devraient suivre.

Octobre est la date limite pour commencer la course s’il doit y avoir une saison 2020, mais avec le temps, le sport et les équipes perdent des revenus en raison de la perte des frais de course, des droits de diffusion et des accords de parrainage.

McLaren a profité du régime de congé du gouvernement britannique, qui les voit payer 80% des salaires des employés jusqu’à 2 500 £ par mois, pour contrôler leurs coûts.

Mais Seidl était clair que cette pandémie doit être le dernier signal d’alarme pour la Formule 1 pour revoir son modèle financier «non durable».

Une grande partie de cela sera le plafond budgétaire à venir dans le sport à partir de l’année prochaine. Il a déjà été convenu que le plafond sera réduit à 150 millions de dollars par saison, mais il pourrait être encore abaissé – McLaren fait pression pour 100 dollars.

“Je pense que la crise dans laquelle nous nous trouvons est le dernier réveil pour un sport qui était malsain auparavant et non durable et qui a maintenant atteint un point où nous avons besoin de grands changements et de changements drastiques”, a-t-il déclaré aux journalistes dans un communiqué. conférence vidéo.

«Comme nous l’avons indiqué, la chose la plus importante pour nous est que nous faisons simplement le prochain grand pas vers le plafond budgétaire.

“Nous pensons que c’est absolument important maintenant avec toutes les pertes financières que nous allons subir cette année – l’ampleur de celle-ci étant encore inconnue parce que jusqu’à présent, nous ne savons pas vraiment quand nous pouvons reprendre la course.

«Je pense qu’il est important de combiner tout d’abord avec toutes les autres mesures comme le gel des voitures et ainsi de suite pour survivre cette année, puis il est également important pour nos actionnaires de leur montrer que les pertes que vous faites cette année, nous pouvons en quelque sorte les compenser au cours des prochaines années.

«Bien sûr, nous aimerions que le plafond budgétaire soit aussi bas que possible, nous avons également indiqué le nombre de 100 millions de dollars, ce que nous serions en faveur. En même temps, nous comprenons que c’est évidemment une discussion qui implique beaucoup de parties différentes et beaucoup d’équipes différentes avec des tailles différentes pour le moment.

“Nous attendons donc avec impatience la prochaine réunion que nous aurons demain après-midi et nous espérons que nous prendrons bientôt de grandes décisions.”

Les équipes sont sur une période de fermeture de cinq semaines, prolongée de trois semaines, mais les affaires en coulisses restent en plein essor avec Ferrari poussant à aucune autre réduction du plafond.

Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, avait proposé différents plafonds pour les équipes fournisseurs et clients, mais Seidl a averti que les équipes feraient faillite si le plafond n’était pas abaissé.

“Ce n’est pas seulement une peur [that we might lose teams], Je pense que c’est une réalité », a-t-il déclaré.

«Il y a un gros risque de perdre des équipes pendant cette crise. Encore une fois, jusqu’à présent, nous ne savons pas quel sera le revenu cette année, nous ne savons pas quand nous reprendrons la course.

“Bien sûr, nous espérons tous que nous pouvons faire autant de courses que possible et c’est pourquoi nous apprécions le leadership [FIA president] Jean Todt – il est important maintenant de prendre de grandes décisions et de faire un autre grand pas en termes de niveau du plafond budgétaire pour l’avenir, ce qui ne nous aide pas pour cette année.

«Pour cette année, nous avons besoin d’autres mesures à court terme comme le gel des voitures, etc. pour réduire les coûts – mais au moins, cela donne à tous ceux qui participent à la Formule 1 une perspective que le sport sera beaucoup plus durable et sain à l’avenir pour les équipes pour survivre à cette crise. “

