McLaren reçoit une injection de fonds de 300 millions de livres sterling

Date publiée: 26 avril 2020

Le Groupe McLaren a confirmé une injection de trésorerie de 300 millions de livres sterling de ses actionnaires alors qu’ils cherchent à naviguer dans la pandémie de COVID-19.

En plus de l’investissement de ses actionnaires, McLaren discute avec des tiers de l’augmentation de son fonds de roulement.

Le constructeur britannique de supercar envisage également de modifier les conditions des prêts bancaires pour alléger les engagements financiers.

McLaren est contrôlée par le fonds souverain Bahreïn Mumtalakat, qui détient une participation de 57,7%, selon le Daily Mail.

La majorité du personnel de McLaren a été mise en congé dans le cadre de mesures de réduction des coûts pendant la pandémie, tandis que leurs pilotes de Formule 1 Lando Norris, Carlos Sainz et PDG de McLaren Racing Zak Brown ont pris des réductions de salaire.

La saison de Formule 1 est actuellement suspendue en raison de la pandémie – la course serait un énorme soulagement financier pour McLaren, mais Norris dit qu’il est important de ne pas reprendre trop tôt et de mettre la santé des gens en danger.

«Plus vite nous pourrons revenir à nous tous en travaillant ensemble et en faisant le travail que nous voulons faire, qui est de travailler ensemble en équipe, d’essayer d’améliorer la voiture, de battre les autres équipes, je commencerai à gravir les échelons même plus aux premières places. Nous voulons le faire dès que possible », a-t-il déclaré à ..net.

“En même temps, ce n’est pas à nous. C’est à la sécurité de tous les autres. Quelle que soit la piste vers laquelle nous pourrions aller ou vers laquelle nous pourrions aller, [of] les gens qui y vivent, les gens qui seraient affectés par une course de Formule 1.

«Bien sûr, beaucoup de gens le veulent. La Formule 1 le veut. Les fans le veulent. Il y a encore beaucoup plus de gens dans le monde qui peuvent honnêtement en être affectés. [But] si quelque chose se passe mal, cela peut avoir un impact important sur le sport.

«Ils doivent prendre une décision difficile sur la façon de le faire, la logistique de tout, etc. Je m’amuse comme ça avec ce que je fais. J’ai fait beaucoup de courses sur de nombreux programmes différents, des événements d’esports. Je m’amuse beaucoup.

«En même temps, la vraie course est ce que j’aime le plus. J’habite à deux minutes de McLaren. J’y fais du vélo presque tous les jours ou je cours. C’est triste de le voir dans l’état où il se trouve, littéralement avec presque personne à part les gars et les filles qui travaillent sur le projet de ventilation. C’est étrange.”

