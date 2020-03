McLaren se retire du Grand Prix d’Australie

Date publiée: 12 mars 2020

McLaren s’est officiellement retiré du Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison après qu’un membre de l’équipe eut été testé positif pour le coronavirus.

Il avait été annoncé mercredi que trois membres de l’équipe Haas ainsi qu’un employé de McLaren étaient en situation d’isolement dans l’attente des résultats des tests.

Un quatrième membre de Haas a ensuite été mis en isolement jeudi avec les résultats des tests attendus aujourd’hui.

Ces résultats sont revenus positifs pour le travailleur McLaren et l’équipe s’est ensuite retirée de l’ouverture de la saison à Melbourne.

La déclaration officielle disait: «McLaren Racing a confirmé ce soir à Melbourne son retrait du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020, suite au test positif d’un membre de l’équipe pour le coronavirus.

«Le membre de l’équipe a été testé et auto-isolé dès qu’il a commencé à montrer des symptômes et sera désormais traité par les autorités sanitaires locales.

«L’équipe s’est préparée à cette éventualité et a un soutien continu en place pour son employé qui entrera maintenant dans une période de quarantaine. L’équipe coopère avec les autorités locales compétentes pour aider leurs enquêtes et analyses.

«Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, Team Principal de McLaren F1, ont informé la Formule 1 et la FIA de la décision ce soir.

«La décision a été prise sur la base d’un devoir de diligence non seulement envers les employés et partenaires de McLaren F1, mais également envers les concurrents de l’équipe, les fans de Formule 1 et les autres acteurs de la F1.

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, avait précédemment déclaré qu’une manche de championnat du monde n’aurait pas lieu si toutes les équipes n’étaient pas présentes.

