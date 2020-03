McLaren se retire du Grand Prix d’Australie après un test positif au Coronavirus · .

McLaren a annoncé qu’il ne participerait pas au Grand Prix d’Australie ce week-end après que l’un des membres de son équipe se soit révélé positif pour le Coronavirus.

“McLaren Racing a confirmé ce soir à Melbourne son retrait du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020, suite au test positif d’un membre de l’équipe pour le coronavirus”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Le membre de l’équipe a été testé et auto-isolé dès qu’il a commencé à montrer des symptômes et sera désormais traité par les autorités sanitaires locales.

«L’équipe s’est préparée à cette éventualité et a un soutien continu en place pour son employé qui entrera maintenant dans une période de quarantaine. L’équipe coopère avec les autorités locales compétentes pour aider leurs enquêtes et analyses.

«Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, Team Principal de McLaren F1, ont informé la Formule 1 et la FIA de la décision ce soir. La décision a été prise sur la base d’un devoir de diligence non seulement envers les employés et partenaires de McLaren F1, mais aussi envers les concurrents de l’équipe, les fans de Formule 1 et les autres acteurs de F1. »

Cet article sera mis à jour.

