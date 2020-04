McLaughlin remporte un événement IndyCar virtuel en Australie

Le véritable début d’IndyCar de Scott McLaughlin est suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Le champion australien des SuperCars V8 ne laisse pas cela l’empêcher d’apprendre à conduire virtuellement les voitures.

McLaughlin a remporté la course virtuelle d’IndyCar sur le parc virtuel Barber Motorsports Park en Alabama, la deuxième course de la série pour tenter de créer du contenu lors de l’arrêt mondial des sports.

McLaughlin conduit pour Roger Penske en Australie et le propriétaire de l’équipe avait prévu de donner à McLaughlin ses débuts en série en mai sur le circuit routier à Indianapolis Motor Speedway. Ce plan a été abandonné lorsque la saison IndyCar a été suspendue le mois dernier. La course sur route a été provisoirement reportée au 4 juillet, date à laquelle Penske a dit qu’elle serait trop mouvementée pour McLaughlin pour faire ses débuts.

McLaughlin, comme Jimmie Johnson, sept fois champion de NASCAR, a été invité par IndyCar pour participer à la série iRacing destinée à divertir les fans pendant l’arrêt. Il a dû se réveiller à 2 heures du matin à Brisbane, en Australie, pour concourir sur son simulateur.

«J’ai commencé iRacing il y a 10 ans et c’était la meilleure chose que j’ai faite», a déclaré McLaughlin. «Pour un pilote de voiture de course en herbe, l’investissement dans votre avenir en vaut la peine. C’est un outil formidable pour moi et c’est très amusant. »

McLaughlin a déclaré que sa plate-forme n’était pas aussi flashy que certains des grands simulateurs utilisés par les stars et que le sien est en fait réglé pour une voiture de tourisme. Il était 6 h du matin chez McLaughlin lorsqu’il a pratiquement franchi la ligne d’arrivée.

“Vous savez, l’eSport a vraiment augmenté ces dernières années, et il a vraiment décollé pendant cette pandémie”, a déclaré McLaughlin.

Il a battu le pilote de Team Penske Will Power, un autre australien qui courait depuis son domicile en Caroline du Nord, Scott Speed ​​et la recrue IndyCar Alex Palou, sur un simulateur en Espagne.

NBC Sports a diffusé la course sur sa chaîne câblée avec son équipe de diffusion habituelle de Leigh Diffey, Townsend Bell et Paul Tracy, tous appelant à l’action depuis leur domicile respectif. IRacing contrôlait le flux, mais les conducteurs utilisaient leurs propres canaux de médias sociaux pour donner aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de leur expérience.

Robert Wickens a participé pour la première fois après qu’un retard dans la livraison de son volant l’a empêché de courir la semaine dernière. Wickens a subi une blessure à la moelle épinière lors d’un accident en 2018 et avait besoin d’une roue avec des commandes manuelles.

Il en a obtenu deux cette semaine – un fabriqué par McLaren, l’autre par la société de production de volants de Max Papis – mais il n’a obtenu que deux jours d’entraînement avant la course de samedi. Il a utilisé la roue McLaren samedi et la vue qu’il a donnée aux fans sur sa chaîne de médias sociaux leur a permis de le voir utiliser les commandes manuelles. Wickens a terminé huitième.

«Mon retour à IndyCar était exactement comme je l’avais imaginé – dans mon sous-sol. Non, je plaisante », a déclaré Wickens. «À bien des égards, c’était comme la vraie chose, mes yeux me brûlent. Ma première course de retour en IndyCar, un top 10. »

Le conducteur le plus divertissant de la course a été Conor Daly sur l’un de ses réseaux sociaux, où il a déploré: “C’est littéralement le moins de plaisir que j’ai eu pendant toute la quarantaine”, après avoir quitté la piste.

Plus tard, après cinq tours de champion d’IndyCar, Scott Dixon, Daly a noté que c’était la différence entre la course réelle et le produit virtuel.

“Vous savez que ce n’est pas la vraie vie parce que Dixon vient de faire tourner une voiture. Il n’y a aucun moyen que cela se produise dans la vraie vie “, a déclaré Daly à propos du conducteur connu sous le nom de” The Iceman “pour son comportement cool. Dixon n’a pas participé au premier événement iRacing d’IndyCar la semaine dernière, a fait ses débuts samedi et a terminé 16e.

Daly a également alerté les téléspectateurs que Power sur sa radio avait appelé Dixon “un branleur” – une infraction qui a conduit iRacing à réduire la capacité de chat de Power.

Johnson, qui envisage la course IndyCar une fois sa carrière en NASCAR terminée, a eu sa meilleure iRace à ce jour avec une 12e place. Il a terminé au premier tour. Johnson devait tester une voiture Indy pour McLaren à Barber ce mois-ci, mais elle a été annulée car la plupart des États ont émis des ordonnances de séjour à domicile.

Sage Karam, vainqueur de la course virtuelle IndyCar la semaine dernière, a mené la plupart des tours et est parti de la pole pour la deuxième semaine consécutive. Il a fait naufrage après un arrêt au stand et a arrêté de courir, mais a nié avoir «abandonné la rage».

