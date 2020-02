Mekies: Vettel un leader naturel

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a réitéré qu’il n’avait pas perdu confiance en son pilote Sebastian Vettel, qualifiant l’allemand de «leader naturel».

S’exprimant dans une interview avec Autosprint, Mekies a fait valoir que Vettel continue à occuper une place de grande importance dans la quête de la Scuderia pour remporter un premier titre mondial depuis 2008.

“C’est un leader naturel dans son ADN, c’est une personne centrale dans notre projet”, a expliqué le Français.

Ayant été à l’avant-garde de trois campagnes consécutives infructueuses pour contester l’hégémonie de Lewis Hamilton et Mercedes, des questions ont été soulevées quant à savoir si Vettel est toujours le meilleur homme pour diriger la légendaire tenue italienne, en particulier avec l’ascendance de son coéquipier Charles Leclerc en 2019.

Du point de vue de Mekies, il reste indispensable.

«Il est toujours capable de trouver le bon mot, le calme et la bonne motivation, et cela aussi est extraordinaire. Sur le papier, plus vous restez avec un pilote, plus vous obtenez, et je me mettrais dans ces termes avec Vettel parce qu’il est avec nous depuis longtemps. “

