«Merc n’est pas invincible, Ferrari a besoin de cohérence»

Date publiée: 3 mars 2020

Mercedes vise peut-être un septième doublé consécutif en championnat, mais Kimi Raikkonen insiste pour qu’ils puissent être battus et espère que Ferrari le fera cette saison.

L’année dernière, Mercedes a fait une percée quasiment sans égal au 1-2 du championnat des pilotes, Lewis Hamilton remportant son sixième titre mondial.

Avec Valtteri Bottas deuxième au classement, Mercedes, qui a commencé la saison avec huit victoires, a également remporté le Championnat des constructeurs.

Ferrari et Red Bull ont remporté trois victoires chacun.

Malgré la forme de Mercedes, Raikkonen pense qu’ils peuvent être battus.

“Je ne pense pas qu’ils soient invincibles”, a-t-il déclaré à El Pais. «Ils ont perdu des courses, beaucoup, pendant des années.

«Il est vrai que ces dernières saisons, ils ont été plus souvent au sommet du championnat.

«Les règles ont changé et elles ont été plus cohérentes ces derniers temps et les plus rapides dans la plupart des cas.»

Le Finlandais espère que son ancienne équipe, Ferrari, pourra mener le combat contre Mercedes cette saison.

L’année dernière, Ferrari n’a remporté que trois victoires, annulées par des problèmes de fiabilité et des erreurs des pilotes et de la paroi des stands.

Cette année, Ferrari n’est pas confiante quant à ses chances de ne pas avoir allumé la feuille de temps lors des tests de pré-saison.

Raikkonen dit que la Scuderia a besoin de vitesse et de cohérence pour battre Mercedes.

«Ils ont besoin de plus de vitesse, essentiellement», a-t-il dit, «et pour être plus cohérents.

«Ce n’est qu’alors qu’ils pourront renverser la situation et se battre pour le championnat.

«Ils le méritent pour toute l’histoire qu’ils ont. Je leur souhaite le meilleur.”

Quant à sa propre équipe, Alfa Romeo, Raikkonen pense que la nouvelle voiture est un pas dans la bonne direction.

Quelle étape, cependant, il ne saura qu’après les premiers grands prix.

“Cela fonctionne mieux que l’an dernier et c’est bien”, a-t-il déclaré.

«Bien que, pour l’instant, il soit impossible de prédire où nous serons cette année.

«Nous aurons une meilleure idée après les premières courses. La recherche d’améliorations pour la voiture est une histoire sans fin. “

