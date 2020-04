Mercedes «a parié sur un homme en deuil»

Date publiée: 27 avril 2020

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a rendu hommage à l’équipe qui a «pris un risque» sur lui après avoir perdu sa femme à cause d’une méningite en mars 2016.

Le décès soudain de sa femme a vu Allison quitter son poste de directeur technique de Ferrari en juillet 2016, mais on lui a offert la possibilité de retourner au paddock de Formule 1 avec les flèches d’argent et de les rejoindre en février 2017 après le départ de Paddy Lowe pour Williams.

Allison a dit qu’il était encore “une sorte d’épave” au moment de rejoindre Mercedes, mais sa confiance et sa force mentale ont recommencé à croître.

“Je suis encore en deuil aujourd’hui quatre ans plus tard, mais ensuite je pleurais dans la voiture en allant au travail et en pleurant sur le chemin du retour”, a déclaré Allison dans une interview sur la chaîne YouTube de Mercedes.

«Je ne savais pas quelle était la bonne chose à faire, à l’époque, la plupart d’entre moi voulaient simplement ramper dans un trou et ne plus jamais en ressortir.

«Mais Toto m’a donné cette opportunité et j’espérais qu’avec le temps, je commencerais à avoir l’impression de vouloir renouer avec le monde et au moment où je marchais aux portes de l’usine à Brackley, je me sentais un peu plus fort. et un peu plus utile.

«J’ai pu sentir qu’en dépit de la douleur de perdre Becca, il y avait encore une certaine utilité en moi. Alors que les semaines se sont écoulées et se sont transformées en mois et éventuellement en années, ce pari que Toto a pris sur moi, j’espère avoir remboursé en étant utile. »

