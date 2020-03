Mercedes aide à développer une aide respiratoire en moins de 100 heures

Date publiée: 30 mars 2020

L’équipe Mercedes Formule 1 a aidé à la conception d’une nouvelle aide respiratoire qui a été approuvée pour être utilisée par le NHS.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de s’intensifier, il y a un besoin urgent de ventilateurs au Royaume-Uni et, pour aider à atténuer la pression, Mercedes, les ingénieurs de l’University College London et les cliniciens de l’University College London Hospital ont uni leurs forces pour créer un Dispositif de pression positive continue (CPAP).

L’appareil, qui a été développé en moins d’une semaine, aidera à garder les patients atteints de coronavirus hors des soins intensifs et sans avoir besoin d’un ventilateur.

En inversant l’ingénierie des nouveaux appareils CPAP, le développeur a pris les produits existants et a pu immédiatement améliorer la conception en examinant également les machines CPAP non brevetées actuelles.

«Normalement, le développement de dispositifs médicaux prendrait des années, mais nous l’avons fait en quelques jours parce que nous sommes revenus à un simple appareil existant et l’avons« rétro-conçu »afin de pouvoir les produire rapidement et à grande échelle», professeur Rebecca Shipley, directrice de l’UCL Institute of Healthcare Engineering, a déclaré à la BBC.

Les développeurs ont maintenant prédit, avec l’aide de Mercedes, que 1000 appareils CPAP peuvent désormais être produits chaque jour.

Le professeur Mervyn Singer, consultant en soins intensifs à l’UCLH, a ajouté: «Ces appareils sont à mi-chemin entre un simple masque à oxygène et une ventilation mécanique invasive qui nécessite la sédation des patients.

«Ils contribueront à sauver des vies en garantissant que les ventilateurs, une ressource limitée, ne sont utilisés que pour les personnes les plus gravement malades.»

Mercedes est l’une des sept équipes de Formule 1 faisant partie du «Projet Pitlane», une initiative qui verra également Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Renault et Williams travailler sur une variété de projets de ventilateurs différents dans les semaines et les mois à venir.

