Mercedes amincit pour 2002 avec le W11

Date publiée: 14 février 2020

Mercedes a dévoilé sa W11 plus étroite et plus mince, la voiture que l’équipe espère remporter un septième doublé de championnat consécutif.

Vendredi matin, l’équipe s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son amour en montrant les premières photos de la voiture.

Rencontrez le W11…

Comme ses rivaux, Mercedes a retiré une partie des montants latéraux.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas restent alignés sur Mercedes pour la saison 2020, les deux pilotes recherchant des jalons massifs.

Si Hamilton remporte le titre, il sera numéro sept. Si Bottas gagne, numéro un.

La conception de l’aile avant.

La voiture se rendra sur la piste vendredi matin pour un shakedown sur le circuit de Silverstone.

