Mercedes appelle à une trêve avec Ferrari sur la saga des moteurs

Date publiée: 13 mars 2020

Mercedes a peut-être mené l’indignation contre l’accord secret de Ferrari avec la FIA, mais l’équipe de Brackley s’est maintenant retirée, déclarant apparemment une trêve avec la Scuderia.

La saison dernière, le moteur de Ferrari a créé la suspicion et les gros titres alors que la Scuderia a frappé le front après les vacances d’été.

Des rivaux les ont accusés de contourner illégalement un capteur FIA qui a permis à Ferrari d’augmenter son débit de carburant.

Ils se sont sentis justifiés lorsque la FIA a publié deux directives techniques relatives au débit de carburant et Ferrari a par la suite perdu le rythme.

La FIA a saisi des moteurs de Ferrari et de ses clients et a passé des mois à essayer d’aller au fond des choses.

Cependant, fin février, l’organe directeur du sport automobile a annoncé qu’il était parvenu à un accord privé avec Ferrari sur la légalité de leur unité motrice 2019.

Les rivaux de Ferrari n’ont pas été impressionnés par les sept équipes non motorisées par Ferrari écrivant à la FIA pour demander des détails ou autre.

Helmut Marko de Red Bull a révélé que Mercedes avait «lancé» la campagne.

Mais selon F1-Insider.com, Mercedes ne participe plus.

La publication indique que la raison de ceci est «une conversation entre FIAT et le président de Ferrari John Elkann et le membre du conseil d’administration de Daimler Ola Källenius.

“Apparemment, ils ne veulent pas nuire davantage à l’image de la Formule 1 et aux constructeurs concernés.”

L’ancien patron de l’équipe Ferrari devenu président de la FIA, Jean Todt, a récemment frappé les sept pour avoir fait exactement cela, endommageant l’image de la F1.

“En s’appuyant sur un modèle factuel totalement inexact et biaisé, non seulement vous contestez la décision de la FIA, mais vous remettez ouvertement en question l’intégrité de la Fédération et de ses représentants, suggérant une collusion frauduleuse entre la FIA et la Scuderia Ferrari”, écrit-il dans un lettre aux équipes.

«Votre attitude va bien au-delà d’une demande légitime de clarification, qui aurait été bien accueillie par la FIA. C’est une source de dégâts pour le Championnat du Monde FIA ​​F1 en soi.

“La FIA rejette et nie fermement vos allégations.”

C’est maintenant à Red Bull de mener la charge ou de participer à la retraite.

