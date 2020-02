Mercedes attrape le sponsor AMD loin de Ferrari

Date publiée: 5 février 2020

Mercedes a annoncé un partenariat pluriannuel avec le leader de l’informatique haute performance, AMD, qui parrainait auparavant ses rivaux Ferrari.

Ferrari a retiré AMD de sa liste de sponsors sur son site officiel, car AMD s’associe désormais aux Silver Arrows pour la campagne 2020 et au-delà – si Mercedes décide de rester en Formule 1, bien sûr.

Le nouveau partenariat verra le logo AMD figurer sur les cockpits des deux voitures ainsi que sur les vêtements du pilote et de l’équipe.

«Chez AMD, nous sommes à notre meilleur lorsque nous créons des technologies de rupture qui repoussent les limites de ce qui est possible dans l’informatique haute performance», a déclaré John Taylor, directeur marketing d’AMD.

«Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, une équipe à la pointe de la technologie et avec laquelle nous partageons un esprit commun pour offrir une innovation et des performances incroyables de l’usine au circuit.»

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a ajouté: «L’innovation est au cœur de la Formule Un, nous essayons toujours de repousser les limites technologiques dans notre quête de la performance.

«Nous sommes ravis que AMD rejoigne notre équipe en tant que partenaire et nous attendons avec impatience le chemin qui nous attend alors que nous explorons des solutions sophistiquées pour libérer un potentiel de performance inexploité.»

Ce n’est pas la première fois au cours de la saison morte actuelle qu’une équipe est en mesure d’obtenir un sponsor d’une équipe rivale.

McLaren a convenu de son propre partenariat pluriannuel avec Unilever après que son accord de parrainage avec Williams n’a pas été renouvelé avant la nouvelle campagne.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.