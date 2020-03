Mercedes: Aucune garantie que nous utiliserons DAS à toutes les courses

La direction à deux axes de Mercedes pourrait ne pas apparaître à chaque grand prix, selon les pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le système, qui a fait vibrer le paddock au cours de la première semaine des tests de Formule 1 de 2020, permet aux conducteurs d’ajuster l’angle de pincement des roues avant en poussant et en tirant le volant de la voiture.

Cependant, les Silver Arrows n’ont pas encore confirmé que le système sera utilisé lors de la première course de la saison à Melbourne.

Parlant aux journalistes après la fin des tests à Barcelone, Bottas a déclaré qu’il “ne voyait aucune raison pourquoi”, mais a nuancé sa réponse.

«Certainement, course par course, nous en apprenions plus», a-t-il révélé. «Avec le test, les ingénieurs ont plus de temps pour apprendre des données et plus de directives pour nous en tant que pilotes, comment les utiliser au mieux.

«Quel genre de situations cela peut apporter l’avantage, quel grand avantage cela nous donnera, et à quelles pistes est un peu un point d’interrogation.

“Nous sommes heureux de l’avoir sur la voiture, et maintenant tout se passe bien et commence à se sentir comme si tout se passait assez automatiquement sans trop y penser, et nous l’utilisons ce que nous pensons être le meilleur.”

En plus de son coéquipier, Hamilton a cherché à minimiser l’utilisation potentielle de DAS.

“Pour le moment, je ne l’utilise pas beaucoup”, a déclaré le Britannique, faisant référence à ses essais. «Parfois, vous vous entraînez avec, parfois vous vous entraînez sans. Je ne sais pas combien nous allons l’utiliser. “

Néanmoins, le sextuple champion du monde a admis qu’il avait hâte de le voir en action.

“J’espère que cela fera une énorme différence”, a-t-il déclaré.

