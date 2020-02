Mercedes conclut que Ferrari avait des sacs de sable lourds lors du premier test

Date publiée: 24 février 2020

Analysant les données du test d’ouverture de pré-saison, Mercedes a demandé pourquoi Ferrari exécutait son «PU de manière constante à des niveaux beaucoup plus bas» que les équipes rivales.

Alors que Mercedes a dominé le premier test de trois jours, Ferrari ne figurait pas parmi les dix premiers sur la feuille de temps globale.

Valtteri Bottas a donné le rythme à Mercedes avec un temps de 1: 15.732 tandis que Sebastian Vettel était en 14e position.

Le meilleur temps de l’Allemand, 1: 18,154, a été de 2,4 secondes sur le rythme tandis que Charles Leclerc était encore un dixième derrière.

Cela a conduit le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, à proclamer que la Scuderia n’est pas là où elle voulait être.

“En regardant le rythme delta et finalement ce que nous pouvons évaluer en termes de charge de carburant, que vous ne connaissez jamais en termes de modes de moteur, etc. – en regardant l’image par rapport à nous-mêmes, je pense que nous ne sommes pas aussi rapides qu’eux”, dit l’italien.

«Je ne suis pas aussi optimiste que l’an dernier. Les autres sont plus rapides que nous en ce moment je crois. Combien plus vite je pense que c’est vraiment difficile de juger. “

Mercedes, cependant, a une lecture différente de la situation.

“Loin de ne pas considérer l’analyse du temps de test comme dénuée de sens, chaque équipe dans la voie des stands examine les données au fur et à mesure qu’elles émergent afin de se faire une idée de l’ordre de picage compétitif”, a expliqué les champions du monde en titre.

«En utilisant des techniques qui ont été construites sur un certain nombre de saisons, il est possible de comprendre, avec une précision surprenante, ce qui se cache sous les temps au tour que nous voyons lors des tests d’hiver.

«Il est vrai, bien sûr, que les stratèges sont confrontés à une série considérable d’inconnues. La charge de carburant, le mode du moteur, les performances des pneus et le conducteur poussant le jeu de niveau font des ravages avec les temps au tour et tous sont inconnus ou partiellement connus.

«Cependant, les temps de test sont loin d’être vides de sens. Si vous les regardez assez longtemps, ils abandonnent progressivement leurs secrets. »

L’un de ces secrets, du moins selon Mercedes, est que le SF1000 de Ferrari transportait des sacs de sable plutôt lourds au cours des trois jours.

Analysant les temps au tour, le nombre de tours, les habitudes des équipes et en surveillant de près les performances lors des simulations de course, Mercedes est parvenue à plusieurs conclusions après le test d’ouverture.

Et l’un d’eux est que Ferrari faisait tourner son moteur à un «niveau beaucoup plus bas» que celui d’Alfa Romeo et de Haas.

“A la fin de la première journée, un motif flou est présent”, a poursuivi Mercedes. «À la fin du premier test, ce schéma est mieux mis en évidence.

«Que pouvons-nous alors dire du classement après trois jours? C’est là que la vie devient délicate car toutes ces estimations sont des estimations de borne inférieure. Vous pouvez dire avec une certaine confiance que vos concurrents sont «au moins aussi rapides que X», mais vous ne savez pas avec certitude à quelle vitesse ils auraient pu aller.

«Personne ne veut l’œuf sur leur visage de prétendre qu’ils sont plus rapides qu’une autre équipe, car ils ne peuvent jamais savoir avec certitude ce qui a été caché ou ce qui va suivre.

«Par exemple, Red Bull apportera-t-il un package de mise à niveau significatif au deuxième test? Pourquoi Ferrari a-t-il passé ce test à exécuter son PU à des niveaux bien inférieurs à ceux de ses équipes partenaires?

«Ce que nous pouvons dire, c’est que nous prévoyons que la bataille de Melbourne au front va être serrée. Nous pouvons également voir que le milieu de terrain a fermé sur le front et qu’il y a une oscillation considérable au milieu de terrain par rapport à l’ordre concurrentiel de l’an dernier.

“Les temps de test ne sont pas dénués de sens, ils sont une mine d’or, si vous êtes prêt à les parcourir avec soin et prudence jusqu’à ce qu’une image claire commence à émerger …”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.