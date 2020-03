Mercedes demande l’annulation du Grand Prix d’Australie · .

Mercedes a écrit à la Formule 1 et à la FIA pour demander l’annulation du Grand Prix d’Australie.

L’équipe a publié la déclaration suivante:

Le Mercedes-AMG Petronas F1 Team a envoyé aujourd’hui une lettre à la FIA et à la F1 demandant l’annulation du Grand Prix d’Australie 2020.

Nous partageons la déception des fans du sport que cette course ne puisse pas se dérouler comme prévu. Cependant, la santé physique et mentale et le bien-être des membres de notre équipe et de la communauté F1 au sens large sont notre priorité absolue.

À la lumière des événements de force majeure que nous vivons en ce qui concerne la pandémie de coronavirus, nous pensons que la sécurité de nos employés ne peut plus être garantie si nous continuons à participer à l’événement.

Nous sympathisons fortement avec l’aggravation de la situation en Europe, en particulier en Italie, et en outre, nous ne pensons pas qu’il serait juste de participer à un événement où d’autres concurrents tels que McLaren ne peuvent pas le faire dans des circonstances indépendantes de leur volonté.

Notre équipe entamera donc les préparatifs du pack sur le circuit ce matin.

