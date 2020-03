Mercedes développe des aides respiratoires pour aider en première ligne contre les coronavirus

Les efforts de la Formule 1 pour lutter contre le COVID-19 ont déjà commencé à porter leurs fruits, Mercedes aidant au développement d’une aide respiratoire qui aide à garder les patients hors des soins intensifs.

Mercedes a travaillé en collaboration avec University College London pour développer et construire une aide respiratoire sans avoir besoin d’un ventilateur. La solution? Le «dispositif de pression positive continue», CPAP pour faire court.

Le CPAP a déjà été approuvé par le NHS au Royaume-Uni avec la technologie déjà utilisée en Chine et en Italie. Les deux nations ont été déclarées par l’Organisation mondiale de la santé comme l’épicentre de la pandémie.

Le CPAP fonctionne en poussant un flux constant d’air riche en oxygène dans la bouche et les narines d’un patient sous pression, ce qui signifie que les poumons restent ouverts, ce qui permet une plus grande absorption d’oxygène.

Le système est moins invasif que les ventilateurs actuellement utilisés qui nécessitent la sédation et l’intubation d’un patient.

La collaboration entre l’UCL et Mercedes a débuté le 18 mars avec la rétro-ingénierie d’un système CPAP prenant “moins de 100 heures de la réunion initiale à la production du premier appareil”.

«La communauté de Formule 1 a montré une réponse impressionnante à l’appel au soutien, se réunissant au sein du collectif« Project Pitlane »pour répondre aux besoins nationaux en ce moment à travers un certain nombre de projets différents», a déclaré Andy Cowell, directeur général de Mercedes- Groupes motopropulseurs haute performance AMG. «Nous sommes fiers de mettre nos ressources au service de l’UCL pour livrer le projet CPAP aux normes les plus élevées et dans les délais les plus rapides.»

Bien que les appareils CPAP soient régulièrement utilisés par le NHS, ils sont très rares. Mercedes a l’intention de réduire cette pénurie en produisant jusqu’à 1 000 unités par jour.

