Mercedes dévoile les premières images de son arme pour 2020

Les champions du monde de Formule 1 en titre ont publié une sélection d’images de rendu de leur toute nouvelle voiture de Formule 1 2020 – la Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance.

Cette voiture continuera soit l’héritage de ses prédécesseurs et engloutira deux autres titres cette année pour en faire le 14 Championnat du Monde de F1 en sept ans pour l’équipe la plus puissante que le sport ait jamais vue.

Cette voiture continuera-t-elle cette course parfaite et invaincue dans ce dernier épisode de la réglementation actuelle? Ou sera-ce la voiture qui mettra fin au règne de la puissante Mercedes sur le sport au plus haut niveau?

Le temps nous dira si c’est la voiture qui propulse Lewis Hamilton à son septième titre de champion du monde pour égaler le record remarquable de Michael Schumacher. Ou si c’est la voiture qui permet au Britannique d’usurper les 91 victoires de Schumi en Grand Prix.

L’argent intelligent sera une autre arme puissante qui fera courir le reste de la grille comme d’habitude, mais selon tous les comptes, elle devrait être plus proche que jamais.

