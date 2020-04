Mercedes en prend un pour l’équipe F1

Date publiée: 1 avril 2020

Mercedes a accepté le plan de la Formule 1 d’interdire le DAS pour 2021, malgré les règlements de cette année qui restent les mêmes pour la saison prochaine.

Lorsque la Formule 1 a pris la piste sur le circuit de Barcelone pour des tests de pré-saison, Mercedes a dévoilé sa dernière innovation, DAS.

Le système de direction à double axe modifie l’angle de pincement des roues avant, actionné par le conducteur poussant ou tirant sur le volant.

Cela permet non seulement une meilleure prise de virage et une meilleure réduction de la traînée dans les lignes droites, mais on pense qu’il permet de réduire l’usure des pneus.

Cependant, le patron de l’équipe, Toto Wolff, a nié que cela puisse valoir «deux secondes» par tour, comme certains le pensent.

Bien qu’il ait été jugé légal pour cette saison, il a été noté que le DAS serait interdit à partir de 2021 lorsque les nouvelles réglementations entreront en vigueur.

Ces règles de presse, cependant, sont désormais suspendues jusqu’en 2022.

Pour la saison prochaine, la Formule 1 continuera avec les règlements de cette année, bien qu’il y ait quelques ajustements.

L’un d’eux concerne la règle régissant le DAS.

«Le réalignement des roues directrices doit être défini de manière unique par une fonction monotone de la rotation d’un seul volant autour d’un axe unique», précise le nouvel article du règlement technique 2021 révisé.

“En outre, les points de fixation intérieurs des éléments de suspension connectés au système de direction doivent rester à une distance fixe les uns des autres et ne peuvent se translater que dans la direction normale au plan central de la voiture.”

Mercedes a choisi de ne pas lutter contre le changement de réglementation.

Selon des rapports, l’équipe de Brackley a convenu que si la règle restait la même pour 2021, les équipes rivales dépenseraient beaucoup d’argent pour introduire le DAS dans leurs voitures.

Cependant, si ce n’est que pour cette année, les fins ne justifieraient pas les moyens.

Mercedes a porté le coup à la Formule 1.

