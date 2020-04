Mercedes explique d’où vient le système DAS

Date publiée: 10 avril 2020

Mercedes a révélé que leur système de direction à deux axes (DAS) provenait d’un concept précédent, utilisé sur leurs voitures de Formule 1 il y a quelques années.

Les Silver Arrows se sont révélées être le premier sujet de discussion majeur des tests de pré-saison lorsqu’ils ont révélé le système qui permet à leurs pilotes d’ajuster l’angle de pincement des roues avant.

Mercedes a toujours été clair que plus de course était nécessaire pour bien comprendre ses avantages, mais le système a été interdit pour 2021 de toute façon, les équipes se prononçant contre sa légalité.

Alors que Valtteri Bottas connaissait le DAS depuis plus d’un an avant ses débuts, il s’avère que les origines du système remontaient encore plus loin.

S’exprimant dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, le concepteur en chef de Mercedes, John Owen, a déclaré: «Le système DAS est né des cendres de quelque chose d’autre que nous avons essayé et qui a réellement couru sur la voiture il y a quelques années, ce genre de travail, mais n’a pas vraiment tenu toutes les promesses que nous y avions.

«C’était en quelque sorte mis de côté comme quelque chose que nous avons essayé et qui n’a peut-être pas été à la hauteur de nos attentes. Il y a beaucoup d’autres choses comme ça qui sont là, au sein de l’équipe, dans l’esprit des gens, des projets dont les gens se souviennent.

«Le système DAS était vraiment, eh bien, et si vous pouviez faire quelque chose comme ça, que disent les règles? Et les règles ne l’ont pas empêché. Nous avons pensé que c’était inhabituel et surprenant.

“Ensuite, vous y entrez de plus en plus, et vous dites bien comment pourrais-je l’arrêter, et adoptez l’approche opposée et dites bien que je vais maintenant empêcher quelqu’un d’avoir cela, que ferais-je, que ferais-je être des arguments?

“Ensuite, vous avez un système dans lequel vous avez pensé à ce que seraient les arguments de quelqu’un d’autre, et vous avez fait en sorte qu’il ne se heurte à aucun de ceux-là.”

Alors que la FIA était convaincue que le système était légal, Red Bull a mené la charge en menaçant de protester, mais ce n’est que de la F1, explique Owen.

“Je pense que nous avons vu avec le système DAS déjà beaucoup de réactions immédiates qu’il ne doit pas être dans les règles”, a-t-il déclaré.

“Mais plus les gens le regardent, plus les gens disent” oh ok, peut-être que c’est dans les règles, et pourquoi ne l’avons-nous pas vu auparavant? “.

“Maintenant, il y a un [push] pour savoir pourquoi ce n’est pas dans les règles, et c’est juste la Formule 1 en général. “

Owen pense que les développements visuels font défaut en F1, et c’est pourquoi la réaction des fans a été si extrême lorsqu’ils ont vu le système DAS utilisé pour la première fois.

“Ce que le système DAS a prouvé, c’est que la Formule 1 a toujours soif de ce genre d’innovation, où tout à coup le conducteur déplace le volant différemment de ce que tout le monde est, et quelque chose se passe auquel nous ne nous attendions pas”, a-t-il déclaré. expliqué.

«Je pense que c’est peut-être ce qui manque, cette innovation visuelle dont les gens peuvent parler et s’exciter.

«Il y a beaucoup de choses sur la Mercedes 2020 qui sont de grandes innovations, dont nous ne voulons vraiment pas parler, car elles représentent un avantage concurrentiel important.

«Mais il y en a un qui est évidemment si visuel et qui en a beaucoup parlé.

«Je pense que le sport serait mieux s’il y avait plus de ces points de discussion. Cela apporterait beaucoup plus d’intérêt au sport. »

