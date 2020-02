Mercedes fête ses dix ans en 2020

Date publiée: 16 février 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, est fier que son équipe de Formule 1 fêtera son dixième anniversaire depuis son retour en F1 cette année.

Les Silver Arrows sont revenus en F1 en tant que constructeur lors du Grand Prix de Bahreïn 2010 et on peut dire depuis lors qu’ils ont saisi l’occasion – 93 victoires, 48 ​​doublés, six championnats de pilotes et six championnats de constructeurs, ce n’est pas mal du tout. revenir.

Et Wolff pense que ce dixième anniversaire montre à quel point l’engagement de Mercedes en Formule 1 est vraiment fort.

«C’est fantastique que l’équipe puisse célébrer son dixième anniversaire», a-t-il déclaré sur Thecheckeredflag.com.

«Nous avons fait notre premier retour en F1 il y a plus de 25 ans en tant que fournisseur de moteurs, puis nous y sommes allés il y a dix ans.

Cela montre notre engagement à long terme – avec notre propre équipe de travaux et en tant que fournisseur d’unité de puissance pour des clients précieux. Nous avons fait partie de la Formule 1 avec des réglementations techniques changeantes, avec des changements dans la direction de Daimler, mais notre engagement envers le sport n’a pas changé.

“C’est formidable que nous puissions célébrer notre dixième anniversaire avec l’équipe d’usine Mercedes comme une étape supplémentaire de cet engagement.”

Mais Mercedes se développe bien sûr dans d’autres séries – ils ont maintenant leur propre équipe de Formule E et le patron du moteur Mercedes HPP Andy Cowell dit qu’après l’avoir initialement décollée, cette technologie profite désormais à leur équipe de F1.

“La Formule E est un championnat fascinant avec la machine électrique comme seul appareil propulsant la voiture”, est-il cité par Motorsport.com.

«Par conséquent, l’efficacité de cette machine électrique, de l’onduleur et de tous les systèmes de commande est primordiale et la précision de couple délivrée est cruciale.

«Une partie des apprentissages en matière de développement y a maintenant été réinjectée dans la F1. Ainsi, depuis Melbourne cette année, notre système hybride F1 bénéficiera de notre travail de développement en Formule E. Nous avons également apporté quelques améliorations de fabrication qui proviennent du programme FE.

«Nous fabriquons nos propres machines électriques et certaines des techniques développées pour la Formule E sont également appliquées aux machines électriques F1 cette année. C’est excitant à voir; dans le passé, nous avons constaté des gains grâce au Projet Un [hypercar] développement se réinjectent dans la F1, nous voyons maintenant également la technologie d’ingénierie et de fabrication de la Formule E revenir dans la F1.

«Avoir deux séries hautement compétitives pour faire des travaux d’ingénierie est au départ une tension, car il faut un certain temps pour trouver les bonnes personnes pour la nouvelle série. Certaines de ces personnes ont été transférées de l’équipe de F1, d’autres ont été recrutées de l’extérieur.

«Cependant, je pense que dans l’ensemble, c’est un avantage car cela offre des opportunités aux carrières de s’épanouir sur les nouvelles technologies, sur une nouvelle série et maintenant nous voyons les idées circuler entre les deux. Les deux groupes motopropulseurs en bénéficieront en conséquence. »

