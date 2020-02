Mercedes garde la porte ouverte pour Max Verstappen et Charles Leclerc

Date publiée: 17 février 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a gardé la porte légèrement entrouverte pour que Max Verstappen ou Charles Leclerc rejoignent les Silver Arrows à l’avenir.

Verstappen et Leclerc ont tous deux signé des prolongations de contrat à long terme avec Red Bull et Ferrari pendant la morte-saison pour mettre fin à toute chance immédiate de grands mouvements de pilotes pour 2021 avec Lewis Hamilton et Sebastian Vettel également dans la dernière année de leurs accords actuels.

Mais alors que la durée des contrats des nouvelles offres de Verstappen et Leclerc signifie une déclaration d’intention de leurs équipes, Wolff ne considère pas nécessairement l’un ou l’autre pilote comme complètement hors du marché.

“Je serais surpris si ces deux jeunes pilotes se sont engagés auprès de leur équipe pendant cinq ans et ont fermé la porte à tous les autres”, a déclaré Wolff à Auto Motor und Sport.

«Les contrats sont souvent plus complexes que ceux présentés dans les médias.

“Tant que nous aurons une voiture rapide, car c’est notre première priorité, nous aurons toujours une situation où nous pourrons choisir qui la conduira.”

Mais, en pensant aux pilotes Mercedes potentiels dans les saisons à venir, Wolff s’est également assuré de mentionner les rangs juniors de l’équipe comme une autre option viable.

«Nous avons des juniors sur qui nous comptons qui ont fait du très bon travail, comme George Russell qui a conduit absolument sans faute à Williams et Esteban [Ocon] également », a-t-il ajouté.

«Nous avons donc un bassin de jeunes conducteurs auquel nous pouvons accéder.»

