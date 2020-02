Mercedes lance la semaine de lancement avec la livrée officielle W11

Date publiée: 10 février 2020

Mercedes a officiellement lancé la semaine de lancement en dévoilant la livrée de son challenger 2020 – la Mercedes W11.

Le lancement officiel des Silver Arrows a été prévu pour le vendredi 14 février, mais l’empressement a pris le dessus et a décidé de révéler leur nouveau look (en quelque sorte) quelques jours plus tôt. Un shakedown privé à Silverstone vendredi est toujours prévu.

Les champions en titre, en lice pour un septième doublé consécutif du Championnat du monde en 2020, ont publié un teaser tôt le matin sur leurs réseaux sociaux.

📍 Royal Automobile Club 👀 pic.twitter.com/a4hw07DGQm

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 10 février 2020

Ces couvertures ont été retirées après un spectacle de lancement officiel à 11h GMT, avec la livrée 2020 présentée sur le W10 de l’année dernière.

