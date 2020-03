Mercedes ne renoncera pas à l’avantage du DAS sous la menace d’une protestation

Date publiée: 12 mars 2020

Mercedes participera au DAS au Grand Prix d’Australie avec un porte-parole de l’équipe disant qu’il serait “déraisonnable” de renoncer à cet avantage juste parce que Red Bull menace de protester.

Mercedes a fait ses débuts DAS – direction à deux axes – lors des essais de pré-saison sur le Circuit de Catalunya.

Le système, qui modifie le pincement des roues avant, est dicté par le conducteur poussant ou tirant sur le volant.

On pense que le DAS améliore non seulement les virages, mais aide également à accélérer les lignes droites et annule l’usure des pneus.

Mercedes a insisté dès le départ, ce qui est légal.

Les rivaux, notamment Red Bull, sont catégoriques.

Le conseiller de Red Bull Helmut Marko a menacé de protester si Mercedes courait DAS lors du Grand Prix d’Australie.

“Pour nous, le système n’est pas conforme aux règles”, a déclaré Marko à F1-insider.com.

“Nous allons donc protester lorsque Mercedes utilisera le système à Melbourne.”

Mercedes, cependant, ne se recroqueville pas.

Un porte-parole de l’équipe a déclaré que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas utiliseront le système à Melbourne car l’équipe de Brackley n’est pas prête à renoncer à cet avantage en raison de la menace d’une protestation.

“La saison ne fait que commencer, et même si l’avantage est faible, il est déraisonnable de renoncer à tous les avantages que nous pourrions avoir sur Red Bull et Ferrari”, a déclaré le porte-parole à Auto Motor und Sport.

“C’est pourquoi nous continuerons à utiliser le système DAS dans notre voiture au risque de protestation.”

Le week-end du GP d’Australie commence vendredi à 1h du matin GMT avec les premiers essais.

