“Mercedes ne répondra pas aux demandes de Lewis Hamilton, Ferrari le fera”

Date publiée: 29 janvier 2020

Mercedes ne sera pas disposée à payer les 55 millions d’euros de Lewis Hamilton par saison mais, selon Helmut Marko, Ferrari le pourrait.

Hamilton était sur le point de signer un nouvel accord de deux ans avec Mercedes début janvier.

Cela a cependant changé lorsque Max Verstappen a mis le stylo sur papier pour un accord à long terme avec Red Bull.

Détenant tous les atouts, les médias espagnols affirment que Hamilton a augmenté ses demandes pour un contrat de quatre ans. Et il veut 55 millions d’euros pour chacune de ces quatre années.

Le conseiller de Red Bull, Marko, ne pense pas que Mercedes acceptera cela.

Il pense cependant que Ferrari pourrait sauter dessus.

Il a déclaré à Auto Bild: «Je crois qu’aucune équipe, pas même Mercedes, ne sera prête à dépenser de telles sommes pour un pilote.

“Sauf”, at-il ajouté, “Ferrari”.

Marko, cependant, reconnaît que Hamilton a parfaitement le droit d’exiger un chèque de paie élevé compte tenu de ses chiffres en Formule 1.

Le Britannique a six titres mondiaux et 84 victoires en Grand Prix, et pourrait encore briser le décompte de Michael Schumacher pour la plupart des victoires, au cours de la saison 2020.

De plus, il détient le record de la plupart des pole positions avec 88.

“Lewis est six fois champion du monde et très important pour Mercedes en termes de sport et de marketing”, a ajouté Marko.

«Je pense qu’il est conscient de sa valeur et attend donc de tels frais.

«Avec ses chiffres pour les victoires en grand prix et les titres de champion du monde, il peut certainement demander une grosse somme.»

