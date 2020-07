Mercedes nie que l’appel «  2-1  » était pour l’échange de Bottas

Date publiée: 6 juillet 2020

Mercedes a clarifié un message radio entendu lors de la diffusion qui aurait pu être interprété comme un appel à échanger Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Le message de «Urgent Chassis Default Two One» a instantanément évoqué les souvenirs de l’appel «multi 21» que Sebastian Vettel a ignoré lors du Grand Prix de Malaisie 2013 pour refuser à son coéquipier de Red Bull, Mark Webber, la victoire.

Au Grand Prix d’Autriche 2020, Bottas menait Hamilton tout au long du match, mais le champion en titre respirait le cou de son coéquipier à plusieurs reprises avant qu’une pénalité de cinq secondes pour avoir causé une collision avec Alex Albon ne le fasse tomber du podium.

Mais les flèches d’argent ont déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’appel ou de suggestion pour que Bottas se déplace.

« Ne deviens pas paranoïaque! Cela n’a rien à voir avec Multi 21 », a déclaré Wolff via Motorsport.com.

«Nous n’avons jamais joué cela, sauf s’il y avait un problème sur la voiture, et nous ne nous mêlerions jamais d’un combat dans les premières courses d’une saison. Ils étaient complètement libres de courir entre eux.

«Ce que nous avons fait, que nous faisons toujours sur les deux voitures, nous leur avons donné les mêmes recommandations pour éviter les trottoirs. Et comme il n’y avait aucun concurrent à un certain stade, nous avons fait passer les moteurs en mode inférieur pour protéger le groupe moteur.

«Il n’y a eu aucun ordre d’équipe. Ni caché, ni subtil, ni direct. »

Il a été suggéré, cependant, pendant la course, que Mercedes aurait pu vouloir échanger des pilotes afin de protéger le podium de Hamilton avec une pénalité de temps ajoutée à la fin de la course.

Mais Wolff a déclaré que c’était tout simplement trop risqué de déménager si tard dans l’après-midi.

Il a ajouté: «Peut-être qu’avec toutes les informations par la suite, nous aurions obtenu P3. Il y a eu une discussion, mais cela commence à devenir vraiment désordonné.

« Nous l’avons eu à Budapest il y a de nombreuses années, et nous avons presque été dépassés par [Max] Verstappen.

«Je pensais que vous deviez expliquer à Valtteri ce qui se passait, qu’il y avait une pénalité de cinq secondes, puis demander à Lewis dans le dernier tour de laisser Valtteri repasser.

« Donc, si Valtteri ne peut pas suivre, il ne peut pas le laisser passer, et si [Charles] Leclerc et [Lando] Norris sur pneus neufs est sur sa boîte de vitesses, alors évidemment Valtteri plutôt que de gagner la course se retrouve quatrième. Trop de complexité pour faire un tel switch. Trop de risques. ”

