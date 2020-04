Mercedes: Nous avons essayé DAS pour la première fois il y a quelques années

Le système de direction à deux axes (DAS) de Mercedes est le produit d’un précédent appareil utilisé “il y a quelques années”, a révélé l’équipe.

Le DAS des Silver Arrows, qui a provoqué une tempête de feu immédiate avec ses débuts sur le nouveau W11 lors des essais de pré-saison à Barcelone, avait récemment fait l’objet de spéculations sur son apparition avant cette saison, et maintenant le concepteur en chef de Mercedes, John Owen, a confirmé qu’il serait au moins partiellement le cas.

“L’innovation, il n’y a presque pas de nouvelles idées, il n’y a que des idées anciennes, mais il existe différentes collections d’idées qui font un nouveau concept de quelque chose de différent”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l’équipe.

“Et donc le système DAS est né des cendres d’autre chose, quelque chose que nous avons essayé, quelque chose que nous avions couru sur la voiture il y a quelques années, ce genre de travail, mais n’a pas vraiment tenu toutes les promesses nous en avions.

“Donc, cela a été mis de côté comme quelque chose que nous avons essayé et qui n’a peut-être pas répondu à nos attentes.”

En effet, Valtteri Bottas avait admis en février qu’il “connaissait le DAS depuis longtemps”, tandis qu’Owen a indiqué que comme beaucoup d’idées, ses racines remontaient encore plus loin.

«Il y a beaucoup d’autres choses comme ça qui existent, au sein de l’équipe, dans l’esprit des gens, des projets dont les gens se souviennent.

«Le système DAS était, eh bien: et si vous pouviez faire quelque chose comme ça? Que disent les règles?

“Et les règles ne l’ont pas empêché. Nous avons pensé que c’était inhabituel et surprenant.

“Ensuite, vous vous lancez de plus en plus, et vous dites bien comment pourrais-je l’arrêter, et prenez l’approche inverse et dites bien que je vais maintenant empêcher quelqu’un d’avoir cela – que ferais-je? Quels seraient mes arguments?

“Ensuite, vous avez un système dans lequel vous avez pensé à ce que seraient les arguments de quelqu’un d’autre, et vous avez fait en sorte qu’il ne se heurte à aucun de ceux-là.”

Malheureusement pour tout le travail qui a été consacré au développement du DAS, son utilisation sera de courte durée, la FIA l’ayant interdit pour la saison 2021. Néanmoins, Owen pense que la réaction des rivaux et des fans montre qu’il y a un intérêt pour la ruse technique, une crainte qu’il étouffe les futures réglementations.

“Ce que le système DAS a prouvé, c’est que la Formule 1 a toujours soif de ce genre d’innovation, où tout à coup le conducteur déplace le volant différemment de ce que tout le monde est, et quelque chose se passe auquel nous ne nous attendions pas”, a-t-il déclaré. suggéré.

«Je pense que le sport serait mieux s’il y avait plus de ces points de discussion. Cela apporterait beaucoup plus d’intérêt au sport. »

