Mercedes: Pourquoi Ferrari exécute-t-il ses PU refusés?

Les champions en titre de la Formule 1, Mercedes soupçonnent que Ferrari est beaucoup plus rapide que l’équipe italienne ne l’a laissé entendre lors du premier test de pré-saison de Formule 1 en Espagne, l’écart entre les trois premiers et le reste se fermant.

Les équipes ont six jours de tests avant l’ouverture de la saison en Australie le 15 mars et les ingénieurs ont beaucoup de données à analyser à mi-parcours.

Sur le papier, Mercedes a été plus d’une seconde plus rapide que la prochaine équipe sur le Circuit de Barcelone-Catalunya et a également parcouru le plus de distance.

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré aux journalistes qu’il était moins optimiste que l’année dernière, lorsque le rythme de son équipe était évident: “Les autres sont plus rapides que nous en ce moment, je crois.”

Mercedes, qui vise un septième doublé consécutif sans précédent cette année avec Lewis Hamilton également pour égaler le record de sept couronnes de Michael Schumacher, n’était pas sur le point de chanter.

“Personne ne veut l’œuf sur son visage de prétendre qu’ils sont plus rapides qu’une autre équipe, car ils ne peuvent jamais savoir avec certitude ce qui a été caché ou ce qui va suivre”, a observé l’équipe dans une évaluation sur son site Web.

«Red Bull apportera-t-il un package de mise à niveau significatif au deuxième test? Pourquoi Ferrari a-t-il passé ce test à exécuter son PU (unité motrice) de manière cohérente à des niveaux bien inférieurs à ceux de ses équipes partenaires?

«Ce que nous pouvons dire, c’est que nous prévoyons que la bataille de Melbourne au front va être serrée. Nous pouvons également voir que le milieu de terrain a fermé sur le front et qu’il y a une oscillation considérable au milieu de terrain par rapport à l’ordre concurrentiel de l’an dernier. »

Vendredi, le tour le plus rapide de Valtteri Bottas a été d’une minute 15,732 secondes, comparé au meilleur temps de Sebastian Vettel pour Ferrari en 1: 18,154 jeudi. Les Reds n’étaient que huitièmes plus rapides des 10 équipes.

Cependant, le temps le plus rapide avec une voiture à moteur Ferrari a été 1: 17.091 de Kimi Raikkonen pour Alfa Romeo, sur le même pneu C5 que Bottas, lorsque le champion 2007 était en tête le deuxième jour.

Alfa était deuxième au classement général, juste devant Renault et Mercedes Racing Point.

Ferrari n’a pas caché le fait qu’ils adoptaient une approche différente de celle de l’année dernière lorsqu’ils ont envoyé des attentes exploser avec leurs temps de test pour voir Mercedes remporter les huit premières courses.

“Cette année, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur nous-mêmes, en essayant d’apprendre autant que possible la voiture au cours des premiers jours et de nous concentrer sur les performances un peu plus tard et de voir si cela porte ses fruits”, a déclaré mercredi Charles Leclerc.

Les équipes peuvent exécuter la charge de carburant qu’elles souhaitent lors des tests et également essayer des concepts et des appareils qui seraient illégaux dans les conditions de course.

Si Ferrari cachait son véritable rythme, les fans inquiets ne pourraient cependant pas se réconforter du nombre total de tours parcourus.

Selon les chiffres publiés par le fournisseur de pneus Pirelli, Mercedes a effectué 494 tours au cours des trois premiers jours tandis que Ferrari en a terminé 354. Cela les place au huitième rang, devant seulement Williams (324) et Haas (316).

Il ne fait aucun doute également que Mercedes, qui fait sensation avec un nouveau système de direction à deux axes (DAS) innovant, vole.

Le temps de Bottas était une demi-seconde plus rapide que le meilleur de Hamilton en 1: 16,224 au cours des huit jours des tests de pré-saison de 2019. Il a également été seulement trois dixièmes plus lent que le tour record du Finlandais lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne de l’année dernière.

“Ce fut une bonne première semaine, la voiture a été largement fiable et les performances ont été raisonnablement bonnes tout au long de la semaine”, a déclaré le directeur technique James Allison.

Il y avait aussi des sourires à Williams, plus compétitifs après une année 2019 lamentable où ils n’ont marqué qu’un point, et à Racing Point, propulsé par Mercedes, dont la voiture rose ressemble au vainqueur du titre de Hamilton en 2019.

.