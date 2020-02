Mercedes prête à offrir à Lewis Hamilton le “ super argent ” pour rester

Date publiée: 11 février 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Lewis Hamilton méritait le droit de gagner un «super argent», les négociations contractuelles devant se poursuivre plus tard en février.

Hamilton est dans la dernière année de son contrat Mercedes actuel qui vaut 40 millions de livres sterling par an. Sa nouvelle offre de contrat pourrait le rapprocher des 60 millions de livres sterling par an.

Et Wolff a énuméré les facteurs qui rendent ces chiffres justifiables, même si le parent de Mercedes, Daimler, essaierait de réduire les coûts avec des milliers de suppressions d’emplois.

“Vous devez respecter le fait qu’une superstar sportive au sommet de ses capacités et au sommet de sa carrière a une durée de vie limitée où il est capable de gagner ce genre de super argent”, a déclaré Wolff via l’agence de presse PA.

«Nous respectons cela et nous respectons la contribution que Lewis apporte à Mercedes sur et hors piste.

«De même, Lewis a toujours respecté le fait que nous sommes Mercedes et certaines réalités financières sont importantes pour nous.

«Le côté argent n’a jamais été un point de friction [in previous contracts]. Il s’agissait davantage de liberté et de ses projets.

«Nous devons examiner ce qui le rend le plus performant.

Nous voulons le meilleur gars en qualifications samedi et en course dimanche et ce sera toujours mon objectif principal. »

Le champion du monde à six reprises, qui a été lié à un déménagement chez Ferrari, devrait faire rapport au siège de Mercedes après avoir passé une grande partie des vacances d’hiver en Amérique.

Mercedes, qui doit accumuler les premiers kilomètres avec son W11 lors d’un test de shakedown privé vendredi à Silverstone, a dévoilé sa nouvelle livrée lors d’un événement de lancement au Royal Automobile Club de Londres.

Les Silver Arrows ont annoncé un nouvel accord de partenariat de cinq ans avec INEOS, signalant leur intention de rester en Formule 1 à long terme.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.