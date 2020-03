Mercedes prévoit d’être neutre en carbone d’ici la fin de 2020

Date publiée: 7 mars 2020

Alors que la Formule 1 vise à devenir neutre en carbone d’ici la fin de 2030, l’équipe Mercedes prévoit de le faire une décennie plus tôt.

Le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton, est un fervent défenseur des questions environnementales et jouera sans aucun doute un rôle essentiel pour aider à réduire l’empreinte carbone de la Formule 1.

Mais son équipe prévoit d’y parvenir d’ici la fin de cette saison – les Silver Arrows sont passés à des sources d’énergie renouvelables à Brackley et prévoient de faire de même à Brixworth.

S’adressant à Eurosport, le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré: «Nous avons relevé le défi en essayant d’être zéro carbone net en 2020.

«D’ici cet été, nous recevrons toute notre énergie de sources renouvelables, ce dont nous sommes très fiers.

“[There are] peu de gains en profondeur que vous pouvez obtenir en n’utilisant pas de plastique et en essayant d’optimiser notre empreinte carbone en général en utilisant différents générateurs et en les alimentant d’une manière différente.

“Nous serons une équipe nette de zéro carbone d’ici la fin de 2020. Et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers et qui montre que cela va dans la bonne direction.”

Hamilton se dit fier d’être en mesure de faire pression pour ces changements depuis Mercedes.

«Je pense que naturellement, il peut y avoir des critiques de l’extérieur, mais de mon côté, j’ai le sentiment que ma force est que je peux aider à changer les choses de l’intérieur», a-t-il expliqué.

“Donc, être très proche au sein de l’organisation en essayant de faire pression pour ces changements, dont je parle depuis un certain temps.

«Je pense à l’avenir de mes nièces et neveux, et dans quel genre de monde ils vont grandir. Et j’essaie vraiment d’utiliser ma plateforme et ma voix pour essayer de sensibiliser et changer l’état d’esprit de ces industries dans une direction positive.

«J’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler très, très étroitement avec Toto et l’équipe. Et Mercedes, c’est formidable de voir que la communication s’améliore constamment au sein de notre organisation.

«Maintenant, Toto parle de cette année comme étant neutre en carbone. Et étant les leaders de notre industrie, je pense que c’est vraiment, vraiment clé et important.

«Parce que je pense que nous changeons et agissons, je pense que les autres réagiront et feront la même chose. Nous commençons donc cela, j’aimerais penser que nous avons en quelque sorte été le catalyseur de ce mouvement. “

