Mercedes recule, les autres rivaux de Ferrari poursuivent leur combat contre la FIA · .

Mercedes ne fait plus partie de la “bande des sept” équipes qui pressaient la FIA sur son règlement avec Ferrari au cours de l’enquête de l’année dernière sur la légalité de son unité motrice.

Cependant, . comprend que la majorité des équipes restantes soutiennent toujours les efforts pour clarifier avec la FIA si et comment Ferrari a pu enfreindre les règlements l’année dernière.

Mercedes a joué un rôle de premier plan en réunissant les sept équipes non motorisées par Ferrari en écrivant une lettre à la FIA indiquant leurs fortes objections à l’accord, dont les termes n’ont pas été révélés.

Les équipes restantes seraient extrêmement déçues d’avoir perdu le soutien des champions du monde. Un directeur de l’équipe a déclaré à . Mercedes «étaient les principaux moteurs [behind the letter]puis ils se retirent et nous font sécher. »

Des initiés ont révélé que Ola Kallenius, président du propriétaire de Mercedes, Daimler, est intervenu à la suite de discussions avec Fiat Chrysler et le président de Ferrari John Elkann. À la demande de Kallenius, le PDG de Mercedes F1 et directeur de l’équipe, Toto Wolff, a commencé à prendre des mesures pour obtenir le soutien de l’équipe pour l’action collective.

Une source italienne affirme qu’un accord a ensuite été conclu entre Kallenius et le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, en raison de la «vue d’ensemble». Daimler, BMW et Fiat coopéreraient sur les technologies des voitures autonomes, tandis qu’Elkann craignait que les projections de boue nuisent à l’image de la Formule 1.

Comment le nouveau débitmètre de carburant crypté de la FIA cible le truc suspect de «repliement» de FerrariLes autres équipes seraient préoccupées par les questions de transparence qui, selon elles, ont été soulevées par le traitement de la question par la FIA. Cela est particulièrement préoccupant pour certains à la lumière du nouveau règlement financier – également connu sous le nom de plafond budgétaire – qui doit être introduit l’année prochaine.

“Si ils [the FIA] ne peut pas contrôler le système de carburant de Ferrari, comment peuvent-ils contrôler leur budget? ” a demandé un.

Dans leur lettre, adressée conjointement à Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la FIA et de la F1, les équipes ont soulevé plusieurs points que le président de la FIA, Jean Todt, n’a pas abordé dans sa réponse.

Les équipes envisagent leurs prochaines étapes, qui pourraient inclure la publication de leur lettre d’origine, ou la poursuite d’une action en justice pour contraindre la FIA ou F1 à divulguer les termes du règlement.

