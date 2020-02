«Mercedes rose» pourrait rendre la vie difficile à McLaren

Date publiée: 20 février 2020

Carlos Sainz a déclaré qu’il serait «très difficile» pour McLaren de faire un grand pas lorsque de plus petites équipes obtiennent l’aide des plus grandes équipes.

Sainz fait bien sûr référence au Racing RP20, qui est surnommé la «Mercedes rose» dans le paddock de Formule 1 en raison de son extrême ressemblance avec le W10 vainqueur du Silver Arrows.

Bien que Sainz et McLaren souhaitent se concentrer principalement sur eux-mêmes et sur leur propre amélioration, il a admis que le modèle de copie que d’autres équipes utilisent allait leur rendre la vie difficile dans la bataille de milieu de terrain de cette année.

“Une équipe comme McLaren a toujours de la pression à livrer”, a déclaré Sainz à Barcelone, cité par RaceFans.net.

«McLaren est l’une des meilleures équipes de l’histoire de la Formule 1 et nous savons que les quatrième, cinquième ne sont toujours pas là où McLaren veut être.

«Mais McLaren sait également que nous en sommes encore très tôt à ce nouveau projet que nous nous sommes mis en place et nous envisageons de nouveau l’objectif à moyen et à long terme de se battre pour les postes de tête.

“C’est très difficile à dire pour le moment.

«Vous pouvez voir que certaines des plus petites équipes reçoivent beaucoup d’aide des plus grandes équipes. Donc, s’ils viennent ici avec une voiture très similaire à la Red Bull de l’année dernière ou à la Mercedes de l’année dernière, il sera très difficile pour McLaren de le faire [big] une étape.

“Nous ne dépendons donc pas de ce que font les autres. Nous dépendons de ce que nous pouvons faire. Et pour le moment, nous ne pouvons que nous concentrer sur nous-mêmes, continuer à faire les étapes que nous faisons.

«Comme la voiture ’35 sur la piste et faisant beaucoup de tours, et sentant la voiture déjà meilleure que l’année dernière le premier jour, et ouvrant des fenêtres de développement.

“C’est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment et nous ne pouvons pas penser à ce que font les autres.”

