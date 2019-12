Mercedes salue “ méticuleusement '' Valentino Rossi

Date publiée: 20 décembre 2019

Le directeur de la stratégie des sports mécaniques de Mercedes, James Vowles, se dit "très impressionné" par l'approche "méticuleuse" de Valentino Rossi lors de la conduite de la W08 à Valence.

Dans le cadre d'un échange entre le septuple champion du monde de MotoGP Valentino Rossi et le quadruple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, les deux icônes ont eu la chance de basculer dans les mondes de l'autre.

Rossi aurait la possibilité de conduire la voiture gagnante du titre de Mercedes en 2017, tandis que Hamilton a goûté à l'un des Yamahas 2019 de Rossi à Valence.

Il s'agissait du premier test de F1 en Italie depuis 2010, mais Sky Sports F1 a indiqué que Rossi avait établi un temps le plus rapide 1,5 s plus lent que celui de Hamilton, bien qu'aucun temps officiel n'ait été enregistré.

Rossi a certainement gagné quelques admirateurs dans le garage Mercedes, dont Vowles qui a salué son approche "méticuleuse" du test.

"L'approche de Valentino était très méticuleuse", a-t-il déclaré sur Crash.net.

«Il a obtenu les principes fondamentaux en premier pour amener la voiture là où il voulait qu'elle soit sur la bonne voie et la contrôler, puis freiner intuitivement plus tard et porter plus de vitesse dans le virage, presque comme j'imagine qu'il le fait avec un vélo MotoGP et c'est très impressionnant à regarder.

«C'est vraiment le signe d'un vrai maître qu'il n'est pas hors de contrôle et qu'il trouve progressivement des performances. Tout au long de la journée, il avait des points forts. L'un d'eux a freiné tard et a pris de la vitesse dans le virage, il est vraiment bon dans ce domaine.

«Donnez-lui un jour ou deux de plus dans la voiture, et il sera alors au sommet des fondamentaux, plus le réglage de tout cela.

«Il y a beaucoup de performances à venir. Dans les virages lents, comme dans les sorties sur la ligne droite départ-arrivée, il était très bon. Là où il était un peu derrière Lewis – et cela ne me surprend pas trop – c'est la grande vitesse [virages]. »

Hamilton aurait établi un meilleur temps 4 secondes sur le meilleur de Rossi – le septuple champion de F1 Michael Schumacher en comparaison a bouclé le record de MotoGP de Valence dans les cinq secondes alors qu'il pilotait une Ducati 800cc en novembre 2007.

Le directeur général de Yamaha Racing, Lin Jarvis, était satisfait de ce qu'il avait vu de Hamilton, affirmant que le Britannique «était fier de lui-même».

"J'ai été très impressionné par la performance de Lewis", a-t-il déclaré.

«Parce que combien de champions de voitures pourraient venir ici et monter sur une M1, y aller et se rendre fiers?

"Les techniques de conduite de la voiture et de conduite du vélo sont tellement différentes, mais évidemment, les compétences humaines de pouvoir gérer la course et la vitesse, les lignes et les réactions, etc. sont courantes, donc c'est fantastique à regarder."

