Mercedes sur les jeux multimédias: «Nous ne faisons pas ça du tout»

Date publiée: 28 avril 2020

Le duo de Mercedes Lewis Hamilton et Toto Wolff ont tous deux déclaré qu’ils ne s’impliquaient pas ou n’étaient pas distraits par les jeux d’esprit joués par leurs rivaux.

Les Silver Arrows sont confrontés chaque année à la perspective que Ferrari et / ou Red Bull soient leurs plus grands rivaux et les empêchent de collecter plus d’argenterie F1.

Une bataille similaire attendra lorsque la saison 2020 commencera, mais, alors que Charles Leclerc et Max Verstappen ont été désignés comme les héritiers potentiels du trône de Hamilton, le sextuple champion du monde a déclaré qu’il ne faisait que parler de lui sur la piste. .

Wolff était entièrement d’accord avec son pilote vedette, affirmant qu’il y avait toujours cette idée, qu’il jugeait erronée, que des jeux d’esprit dans la presse devaient être créés afin d’améliorer les chances de succès.

“Je pense que nous regardons toujours vers l’avenir”, a déclaré Hamilton lorsqu’il a été questionné sur la menace de Ferrari et de Red Bull dans une interview avec Wolff et Martin Brundle de Sky Sports F1.

“Nous ne savons pas ce qu’ils nous réservent pour le moment. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur ce qui nous attend et faire un pas à la fois.

«Nous ne nous laissons pas surprendre par ce que font Ferrari ou Red Bull. Ils peuvent parler tout ce qu’ils veulent.

«La façon dont j’ai été élevée est de parler sur la piste.

“Exactement,” acquiesça Wolff. «Faites parler sur la piste.

«C’est le temps au tour qui compte et non la parole. Beaucoup de gens font l’erreur de devoir jouer à une sorte de jeu multimédia. Nous ne le faisons pas du tout. “

Hamilton et Wolff ont également déclaré avoir eu de nombreuses retombées au fil des années passées à travailler ensemble chez Mercedes, mais cela n’a jamais dégénéré en faillites.

