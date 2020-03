Mercedes vise à devenir neutre en carbone en 2020

Mercedes a pour objectif de devenir la première équipe de Formule 1 à devenir totalement neutre en carbone, a annoncé l’équipe dans un communiqué de presse mardi.

Les Silver Arrows ont révélé l’objectif au milieu d’une série de mesures à adopter dans toute l’entreprise, car il promettait d’être un pionnier dans le développement de pratiques respectueuses de l’environnement pour l’industrie automobile.

«Notre ambition est de montrer la voie vers une mobilité neutre en carbone et durable», a déclaré Markus Schäfer, membre du comité de direction de Daimler AG. «La F1 est l’une des compétitions techniques les plus difficiles au monde et le succès ne peut être atteint qu’en repoussant quotidiennement les limites technologiques. Notre équipe de F1 atteindra une empreinte carbone nette zéro en 2020 et nous encourageons activement la F1 à prendre des mesures plus ambitieuses vers la neutralité en CO2 pour l’ensemble du sport et à courir vers un avenir durable. »

Alors que l’objectif déclaré de la F1 est d’être neutre en carbone d’ici 2030, Mercedes affirme qu’elle peut le faire d’ici la fin de l’année et qu’elle réduira encore davantage les émissions au cours des saisons à venir.

“Le Mercedes-AMG Petronas F1 Team vise à réduire de moitié ses émissions de CO2 – d’environ 20 000 tonnes en 2018 à 10 000 en 2022”, indique le communiqué. «La nature même de la Formule 1 en tant que série de sport automobile qui fait le tour du monde signifie qu’il y a certaines émissions de CO2 inévitables, que l’équipe compensera grâce à des compensations de référence.

«Parmi les mesures que l’équipe a déjà prises figure un engagement envers les sources d’énergie renouvelables. L’usine de châssis de haute technologie de l’équipe à Brackley utilise déjà de l’énergie renouvelable pour alimenter toutes ses opérations, qui comprennent des installations telles que la soufflerie, le centre de données, l’environnement de simulation numérique et les bancs d’essai de l’équipe.

«Le centre technologique de Brixworth, où Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) développe et fabrique les groupes motopropulseurs pour la Formule 1 et la Formule E, produit plus de la moitié de son électricité à l’aide de panneaux solaires et d’une centrale CCHP sur site. Pour toute l’énergie d’origine externe, HPP s’est engagée à passer à des sources d’énergie renouvelables au cours de l’année en cours.

«Les engagements de l’équipe s’étendront également à son fonctionnement sur les hippodromes. Les plastiques à usage unique seront éliminés des opérations de restauration de l’équipe et des séjours hôteliers à faible impact seront adoptés pour chaque membre de l’équipe. Des petits détails aux transformations commerciales majeures, Mercedes vise à intégrer des pratiques commerciales durables dans toutes ses activités de sport automobile. »

En outre, la déclaration a salué l’introduction des moteurs V6 hybrides-turbo de F1 en 2014, qui, selon elle, ont eu un avantage direct pour son activité de voitures de route.

«La Formule 1 a introduit des moteurs hybrides de pointe en 2014, intégrant un turbocompresseur électrique et un puissant système de récupération d’énergie de freinage, qui ont aligné le parcours technologique du sport avec celui de l’industrie automobile.

«Au cours de sa première année, le Mercedes-Benz F1 Power Unit a atteint une efficacité thermique de 44%; aujourd’hui, le moteur hybride a une efficacité thermique de plus de 50%, ce qui en fait l’un des moteurs à combustion interne les plus efficaces jamais construits.

«Les ingénieurs de Mercedes-Benz du monde entier utilisent les connaissances et la technologie acquises grâce au développement du groupe motopropulseur F1 pour améliorer les moteurs de voitures de route, par exemple en développant davantage les processus de combustion à partir du moteur F1 afin qu’ils puissent être utilisés dans des transmissions hautement efficaces dans des voitures de production. . “

Six fois championne du monde en titre de constructeur, le communiqué a indiqué que leur participation à ce sport avait “généré une valeur publicitaire équivalente à plus de 1,5 milliard de dollars”.

Lewis Hamilton, qui a remporté cinq championnats de pilotes avec l’équipe au cours de cette période, a également salué cette initiative.

«La durabilité est très importante pour moi personnellement; Je suis devenu de plus en plus conscient des problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés dans le monde et je veux juste avoir un impact positif et essayer d’y jouer mon rôle », a-t-il déclaré.

«Je suis passé à un régime à base de plantes, j’ai changé ma façon de voyager et j’ai commencé à régler mes vols, et j’ai commencé à conduire des hybrides rechargeables et des véhicules Mercedes tout électriques; J’ai également mis la durabilité au cœur d’autres projets dans lesquels je suis impliqué, comme ma nouvelle collection de vêtements avec Tommy Hilfiger.

«C’est formidable de voir que Mercedes prend la responsabilité de la durabilité et que toute la famille Mercedes fait d’énormes efforts pour s’attaquer au problème; J’espère que je pourrai également apporter une contribution significative à cette transformation. »

.