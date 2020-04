Message de Daniel Ricciardo aux fans néerlandais de F1

Date publiée: 5 avril 2020

Daniel Ricciardo espère que la Formule 1 pourra encore organiser le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort à un moment donné en 2020.

Le retour du Grand Prix des Pays-Bas en 2020 était une perspective excitante – nous avons vu depuis des années l’armée de fans néerlandais qui suivent Max Verstappen dans le calendrier de la F1, et ils apporteront certainement une atmosphère de carnaval à leur course à domicile.

Et bien que cela puisse encore se produire en 2020, ce ne sera pas à la date d’origine avec l’événement reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Les patrons de la Formule 1 se sont fixé pour objectif d’organiser une saison d’au moins 15 courses pour 2020, et Ricciardo espère que Zandvoort sera inclus.

“Je suis vraiment désolé que Zandvoort ait été reporté”, a déclaré Ricciardo aux fans néerlandais dans un message vidéo lors du programme Ziggo Sport Formula 1 Café.

«J’espère qu’ils trouveront une nouvelle place sur le calendrier pour cela. J’attendais vraiment cette course avec impatience. Bien sûr à cause du public, mais aussi à cause du travail », a-t-il poursuivi, cité par l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

«J’étais impatient de voir les courbes et tous les autres ajustements qu’ils ont faits pour nous. Ça a l’air vraiment cool. On verra ce qu’il se passe.”

«Pour le reste, je vais plutôt bien, j’attends juste que nous courions à nouveau. J’espère que le virus disparaîtra et que les gens se rétabliront rapidement, afin que le monde puisse se relever et que nous puissions courir à nouveau. »

Ricciardo est actuellement de retour à la maison à Perth, mais il dit qu’il travaille dur avec son entraîneur pour être prêt à reprendre la course.

“J’essaie de me maintenir en forme”, a déclaré Ricciardo en parlant de la façon dont il passe le temps.

“C’est la chose la plus importante pour l’instant. Je suis ici avec Michael [Italiano], mon physio. Il fait encore assez chaud ici, nous pouvons donc nous entraîner à l’extérieur pour être prêts pour le moment où nous pourrons reprendre la route.

«Je ne me suis pas encore vraiment concentré sur la course virtuelle, mais j’ai quelques buggies ici, donc je me rallie pour rester sur mes gardes. De cette façon, je reste concentré et je reste vigilant. »

