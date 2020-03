Message WhatsApp de Romain Grosjean à 3 heures du matin de Sebastian Vettel

Date publiée: 26 mars 2020

Romain Grosjean a discuté du message WhatAapp reçu tôt le matin de Sebastian Vettel, lui disant que le GP d’Australie était parti.

Le week-end de course à Albert Park, qui devait ouvrir la saison 2020, a été annulé peu avant le FP1 – une série de réunions tenues après qu’un employé de McLaren s’est révélé positif pour le coronavirus a finalement conduit à son annulation.

Cependant, Vettel, avec Kimi Raikkonen, a quitté Melbourne avant que l’annulation ne soit officialisée.

Et maintenant Romain Grosjean a fait la lumière sur la situation, révélant comment Vettel a envoyé un message WhatsApp à 3 heures du matin pour dire que le week-end de course ne se déroulait pas.

“Les rumeurs ont commencé à se produire jeudi soir”, a expliqué Grosjean dans une interview à Kym Illman.

«Du jeudi au vendredi, je n’ai pas très bien dormi. À 3 heures du matin, j’étais sur WhatsApp avec Sebastian Vettel.

«Je me disais« où êtes-vous, pourquoi êtes-vous réveillé? »Et il dit« je vais à l’aéroport ». Il était comme« c’est annulé, ça n’arrive pas ». J’ai dit que je n’avais rien entendu d’officiel alors je reste.

“Il a dit” mon équipe m’a dit que je suis libre de partir donc je suis parti “. Donc, comme 3 heures et 4 heures du matin vendredi à Melbourne, c’est à ce moment-là que je savais que les choses allaient mal tourner. “

Actuellement, le Grand Prix du Canada du 14 juin sera la première course de 2020, mais la pandémie de coronavirus signifie que c’est encore loin d’être certain.

Mais Grosjean, qui est actuellement de retour à la maison, affirme que «la situation dans son ensemble est beaucoup plus importante que la course».

“Nous devons juste attendre [to see how] la situation continue », a-t-il dit.

«Je pense que la situation dans son ensemble est beaucoup plus importante que la course, même si cela semble très étrange d’être à la maison à cette époque de l’année.

«Pour moi, nous sommes en janvier. Je ne peux pas prendre le fait que nous sommes presque en avril. Janvier je suis à la maison, je fais le bloc d’entraînement, puis février je fais des tests d’hiver et puis mars je fais de la course. Mais maintenant nous sommes en avril et je suis chez moi. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.