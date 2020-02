Mexico ePrix: Evans remporte une course riche en incidents

Après avoir pris le deuxième rang, Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing est sorti vainqueur après une course sans faute à Mexico, après Evans, Antonio Felix da Costa de DS Techeetah, tandis que Sebastian Buemi de Nissan e.dams ont bouclé le podium en troisième position.

S’éloignant de Pole, Andre Lotterer de TAG Heuer Porsche a été contraint de franchir le virage 1, le forçant à reculer au quatrième rang. En avance, Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing a pris les devants.

De nez à queue, le peloton a traversé un stade Foro Sol gonflé avant de terminer un tour. Assis en sixième position, Nico Mueller de Geox Dragon a mal évalué l’entrée dans le virage 1, labourant le mur et terminant sa course avec 48 minutes à faire au compteur. Avec la nouvelle voiture de sécurité BMW i8 déployée, le pack a suivi sa formation tandis que la voiture de Mueller a été récupérée.

Avec la reprise de la course, Evans a pris les devants avec 35 minutes au compteur. En vertu des nouveaux règlements pour la saison 2019/20, toutes les voitures ont reçu une réduction d’énergie de 5 kW après avoir suivi la voiture de sécurité pendant cinq minutes. En parcourant le virage 1, Felipe Massa de Rokit Venturi Racing a coupé le mur, endommageant sa voiture et a mis fin à sa course plus tôt.

Tenant la tête, Evans a creusé l’écart à l’avant alors que Sam Bird d’Envision Virgin Racing a dépassé Sebastian Buemi de Nissan e.dams pour passer en deuxième position. Avec la bataille pour le podium qui faisait rage, Lotterer a glissé encore plus bas dans les rangs, tandis que des dommages à son avant, l’aile droite ont laissé un panache de fumée derrière lui. Perdant finalement l’aile endommagée en piste, l’Allemand est retourné aux stands pour une nouvelle carrosserie avant de se retirer de la course.

Pour le champion en titre et pilote DS Techeetah Jean-Eric Vergne, le Français était assis derrière son coéquipier Antonio Felix da Costa, alors que les deux voitures DS tenaient leur place aux points en sixième et septième. Derrière Vergne, Lucas di Grassi d’Audi Sport Abt Schaeffler a terminé huitième.

Avec 17 minutes au compteur, Nyck de Vries de Mercedes-Benz EQ (en cinquième) n’a pas réussi à s’arrêter à la fin de la ligne droite de départ / arrivée en tentant de défendre un mouvement de Da Costa. De Vries a écrasé son compatriote néerlandais et Robin Frijns d’Envision Virgin Racing avant de s’arrêter à la fin de la ligne droite. Signalant des problèmes techniques à la radio, la recrue est restée bloquée et est devenue le quatrième pilote à abandonner la course.

Après avoir grimpé au cinquième rang, Vergne est resté derrière son coéquipier Da Costa en quatrième position. Avec moins d’énergie que son homologue, les deux pilotes de DS Techeetah se sont disputés la radio avec la direction dans le garage, incapables de décider d’une stratégie concrète. Échappant finalement à sa position de longue date, Da Costa grimpa au troisième rang Buemi avec son énergie supplémentaire.

Avec cinq minutes restantes au chronomètre plus un tour à l’arrivée, Evans a continué de reculer devant Bird et Da Costa. Avec une pression accrue, Bird a mal évalué le virage 13, écrêtant le mur et mettant fin à sa course avec toute chance de terminer sur le podium. Da Costa, désormais deuxième, est resté en tête alors que Buemi est passé en troisième position, espérant remporter ses premiers points de championnat de la saison.

Après être sorti de l’hôpital avec un état de santé propre quelques heures avant la course, après un lourd accident lors des essais 1, Daniel Abt d’Audi Sport Abt Schaeffler a pris sa retraite avec seulement quelques minutes à faire.

Bien en avance sur le reste du peloton, Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing a franchi la ligne sans problème, remportant sa deuxième victoire et celle de Jaguar de la série, suivie par Antonio Felix da Costa de DS Techeetah et Sebastian Buemi de Nissan e.dams.

Les trois principales citations des conducteurs:

Gagnant, Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing: «C’est très agréable de partir ici en sachant que vous avez réussi à trier les problèmes des courses passées. Nous avons eu un très bon rythme et ce fut une bataille serrée avec André. C’était comme du déjà vu de Rome! Après l’avoir dépassé, j’ai baissé la tête et j’ai essayé de prendre de la distance car tout le monde était assez agressif dans mes rétroviseurs. Je devais les éloigner et la voiture fonctionnait bien. Je n’avais qu’à continuer de frapper les cibles. J’ai hâte de regarder la rediffusion, car j’ai entendu dire que c’était fou derrière moi. C’est formidable de remporter une deuxième victoire en Formule E et de le faire au Mexique entouré d’une foule aussi passionnée… c’est la cerise sur le gâteau. »

Deuxièmement, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetach: «En entrant dans la course, nous savions que nous avions une excellente voiture. Aujourd’hui, il s’agissait plus de gestion de l’énergie que de températures et nous l’avons mieux géré que les autres. La voiture est extrêmement rapide, mais je dois travailler sur mes qualifications. Pouvoir me familiariser avec la voiture sur un tour me faciliterait la vie pendant la course. Moi et JEV avons très bien planifié la course et nous sommes tous les deux passés par le peloton. Nous avons joué un peu à un jeu d’équipe, mais nos ingénieurs savaient ce qu’ils faisaient. J’étais plus rapide que lui et il m’a facilité le dépassement et la poursuite de Seb. Alors, fair-play pour lui! L’équipe parisienne mérite un grand merci pour tout le travail qu’elle a accompli jusqu’à présent cette saison. Nous avons une excellente équipe et ils n’arrêtent jamais de travailler. »

Troisième, Sébastien Buemi, Nissan e.dams: «J’ai pris un bon départ et je n’ai pas réussi à faire beaucoup de progrès dans le premier tour, mais je suis content de ma course aujourd’hui. André a été très difficile pour moi au début, car il était complètement à plat et j’ai dû consommer de l’énergie pour le garder derrière. J’ai réussi à dépasser de Vries mais j’ai eu du mal à mi-course. Aujourd’hui, DS Techeetach a été extrêmement rapide, en particulier Antonio, et j’ai fait de mon mieux. Le nouveau tracé de la piste a rendu cela beaucoup plus facile sans les chicanes et j’ai vraiment apprécié. Dans l’ensemble, je suis très heureux d’être de retour sur le podium pour la première fois depuis la dernière course de la saison dernière à New York. »

DRAMA FOU DU DÉBUT À LA FIN! Faits saillants – 2020 CBMM Niobium #MexicoCityEPrix ⚡️ pic.twitter.com/VobLfdqrek

– ABB Formula E (@FIAFormulaE) 16 février 2020

.