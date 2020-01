Michael Andretti sur le point d’obtenir Fernando Alonso pour l’Indy 500

Date publiée: 9 janvier 2020

Michael Andretti a déclaré qu’un accord pour ramener Fernando Alonso à la course d’Indianapolis 500 en 2020 «allait plutôt bien».

Les deux dernières tentatives d’Alonso, en 2017 et 2019, sont venues avec leurs propres problèmes – abandon de la course en 2017 et échec de qualification en 2019 – mais il devrait revenir pour une troisième fissure en remportant la Triple Couronne ayant déjà remporté le Grand Monaco Prix ​​et les 24 Heures du Mans.

Andretti cherche d’abord à obtenir un parrainage avant de mettre la touche finale à un accord avec Alonso, mais il est confiant qu’il sera finalisé.

“Ce n’est pas encore fait, mais ça a l’air plutôt bien”, a déclaré Andretti à RACER.

“Nous voulons que cela se produise, et je dois juste trouver un moyen de le financer.” Je pense que nous pouvons trouver un sponsor, mais dois-je lancer les dés, le signer et ensuite espérer le faire financer?

«J’aime vraiment travailler avec le gars et je veux que cela se produise.»

Un point de blocage potentiel pourrait être le fait que les constructeurs japonais, Honda, ont fourni leurs moteurs à Andretti et qu’Alonso ne les a pas particulièrement rencontrés lors de leur passage chez McLaren.

Cependant, Andretti a révélé qu’il n’avait eu aucun signe de protestation de Honda à propos de la signature d’Alonso et qu’il y avait même de la place pour de futurs disques au-delà d’Indianapolis 500.

«Nous en avons parlé [future drives] et c’est possible, mais rien avant Indianapolis », a ajouté Andretti.

“Je ne veux rien faire pour nuire à nos autres efforts, mais ce serait formidable pour la série.”

Alonso participe actuellement à sa toute première série de rallyes Dakar, mais trouve l’événement emblématique difficile. Il a été classé P16 après la quatrième étape, près de trois heures derrière le leader du classement général.

