Mick Schumacher «doit le faire» cette année, dit Herbert

Date publiée: 28 janvier 2020

Mick Schumacher n’a pas montré le “bang” de Lando Norris ni George Russell, Johnny Herbert disant qu’il doit le faire cette année en F2 s’il espère courir en Formule 1.

La saison dernière, première de Schumacher en Formule 2, l’Allemand était 12e du championnat avec 53 points.

Un grand pourcentage de cela est venu de sa victoire en course de sprint hongrois. Ce fut cependant la seule visite de Schumacher sur le podium.

Il a soulevé quelques doutes avec Herbert quant à savoir si Schumacher a ce qu’il faut pour entrer en Formule 1.

“Rien que je qualifierais de si surprenant que nous l’avons vu avec Lando et George”, a-t-il déclaré à propos des performances de Schumacher la saison dernière.

«Sa victoire en Hongrie a été très bien maîtrisée, très mature dans la façon dont il a pu prendre soin de ses pneus et de la manière dont il a maintenu le rythme dont il avait besoin.

«Je sais que c’était une grille inversée, donc il était en pole position, mais c’était une bonne victoire.

«D’après mon expérience, lorsque vous remportez une victoire comme celle-là, votre confiance augmente. Vous passez à la prochaine course et en fait, vos performances augmentent.

“[With Schumacher] sa performance n’a pas augmenté. Il était environ septième, huitième.

«C’était sa première saison, mais tous les gars qui font une déclaration dans les formules inférieures entrent et bang!

«C’est la situation de George et Lando et les anciens pilotes ont également fait la même chose.

“[He was] bon, mais doit être amélioré.

Le fils de 20 ans, fils de la légende de Ferrari Michael Schumacher, a été lié à un siège avec Ferrari à l’avenir, le patron de l’équipe de la Scuderia affirmant qu’il est un “bon candidat”.

Herbert, cependant, le considère aussi pour déterminer si Schumacher va intensifier.

“Il est un peu tôt pour Mick sur ce front, mais son comportement est très bon”, a-t-il déclaré. «C’est un très jeune homme très gentil et ils l’ont amené d’une manière très agréable.

«Mais les résultats parlent. C’est la grande chose.

“C’était OK ce qu’il a fait quand il a fait le test Ferrari-Alfa et ils étaient OK, mais je n’ai entendu que des rumeurs sur le carburant et les pneus qu’il utilisait, donc c’est difficile à lire correctement.”

L’ancien pilote de F1, qui était un coéquipier de Michael’s, a ajouté que 2020 sera une très grande saison pour le jeune pour déterminer son avenir.

“C’est probablement une saison importante cette année”, a déclaré InsideRacing, selon Herbert, lors de l’événement Autosport International.

“Si vous restez là-bas [in F2] depuis trop longtemps, si vous faites un séjour de quatre ans, ce qui est arrivé plusieurs fois pour des gens comme [Pastor] Maldonado et [Jolyon] Palmer, cela ne s’est pas vraiment transformé en quelque chose de particulièrement brillant.

“Il doit le faire, à mes yeux, cette année.”

