Mika Hakkinen se souvient de son accident «difficile» de l’Aus GP de 1995

Date publiée: 30 mars 2020

Arrivé à Adélaïde pour le GP d’Australie de 1995, Mika Hakkinen ne savait pas qu’au moment des qualifications de vendredi, les médecins de piste effectueraient une procédure d’urgence pour lui sauver la vie.

Hakkinen est arrivé en Australie à la suite d’un résultat finaliste au Grand Prix du Japon.

Le pilote McLaren était l’un des favoris pour se battre pour la victoire d’Adélaïde. Au lieu de cela, il s’est battu pour sa vie.

La McLaren MP4 / 10C de Hakkinen a subi une crevaison arrière gauche lors de la séance de qualification de vendredi, provoquant une perte de contrôle du Finlandais.

Il a heurté un trottoir, s’est envolé et s’est écrasé lourdement dans la barrière des pneus à environ 120 mph.

Il s’est cogné la tête lors de l’impact, se fracturant le crâne avec des médecins au bord de la route devant effectuer une trachéotomie d’urgence car il ne répondait pas et avait une voie respiratoire bloquée.

Hakkinen a rappelé le crash du film ‘Motorsport Heroes’ disponible sur Motorsport.TV.

“Mon accident en 1995 a été un vrai défi”, a-t-il déclaré.

«C’est arrivé en Australie, à Adélaïde, j’allais à plat sur une longue ligne droite. Juste au moment où j’entrais dans le coin, il n’a pas explosé, il a juste pfffffft – perdu la pression très rapidement

«Alors la voiture a commencé à descendre et j’ai perdu le contrôle bien sûr. Il y avait un énorme trottoir à la sortie, et bien sûr, j’ai heurté le trottoir et la voiture a rebondi plusieurs fois. J’ai heurté la barrière sur le côté.

«J’étais dans le coma pendant quelques jours. Ensuite, les choses horribles ont commencé lorsque vous vous réveillez. Vous commencez à réaliser comme «oh mon Dieu».

«J’ai frappé [my head] si fort que j’ai perdu le contrôle d’un côté de mon visage, parce que les nerfs étaient endommagés. Alors quand je dormais, ils ont dû mettre du ruban adhésif sur l’un de mes yeux, pour le fermer.

«Puis est venu le moment où ils ont commencé les tests, pour voir si vous pouvez sentir normalement, vous pouvez goûter normalement. J’étais là-bas pendant cinq semaines et ma copine s’est envolée pour l’Australie pour me soutenir. »

Hakkinen était de retour sur la bonne voie pour le début de la saison 1996 et deux ans plus tard, il remportait son premier des deux titres mondiaux avec McLaren.

