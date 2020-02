Ministre de la Santé: le statu quo pour le Grand Prix d’Australie

Vendredi, le ministre australien de la Santé a exhorté le pays passionné de sport à ne pas craindre d’être infecté par le coronavirus lors des événements majeurs tels que le Grand Prix d’ouverture de Formule 1 à Melbourne le mois prochain.

L’Australie a lancé jeudi des mesures d’urgence pour limiter la propagation de la maladie qui a infecté environ 80 000 personnes dans le monde et tué plus de 2 700 personnes.

Le pays a signalé 23 cas mais il n’y a pas eu de transmission communautaire du virus.

Bien qu’une multitude d’événements sportifs aient été reportés ou annulés à travers le monde en raison de problèmes de sécurité, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le virus était toujours contenu en Australie.

“Le message d’aujourd’hui, des États et des territoires, concernait vos affaires ordinaires”, a déclaré Hunt aux journalistes à Melbourne à la suite d’un briefing avec les autorités sanitaires de l’État.

«Vaquer à vos occupations ordinaires. Descendez au restaurant chinois, allez au football ou au Grand Prix ou au netball.

«Le message de cette semaine est dû à la propagation mondiale, il y a de fortes chances qu’il arrive en Australie à un moment donné.

“Notre message est que nous sommes prêts pour ce moment car nous ne sommes pas à l’abri mais il est très important de vaquer à vos occupations quotidiennes.”

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré jeudi qu’il y avait tous les signes qu’une pandémie était en préparation, devenant l’un des premiers dirigeants mondiaux à reconnaître la menace de propagation du virus au-delà des efforts de confinement mondiaux.

L’Australie accueille actuellement le tournoi de cricket de la Coupe du monde féminine T20 à travers le pays, la finale du 8 mars au Melbourne Cricket Ground ayant déjà vendu plus de 50 000 billets.

Le Grand Prix de F1 à Albert Park à Melbourne est prévu une semaine plus tard, le 15 mars. Les organisateurs ont estimé que plus de 300 000 personnes ont assisté à la semaine de course l’année dernière.

Le Grand Prix de Chine prévu à Shanghai le 19 avril a été annulé ce mois-ci et les médias ont spéculé sur les chances de voir la course du Vietnam se poursuivre plus tôt en avril, alors que le virus se propage dans le monde.

Les organisateurs du Grand Prix d’Australie prévoient que la course se déroule, mais ont déclaré qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de se mettre en conformité avec les autorités sanitaires s’ils en indiquaient le contraire.

Le patron de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a déclaré aux journalistes: «C’est beaucoup plus large qu’une question pour nous et la F1. Nous prenons conseil auprès des médecins hygiénistes en chef de l’Australie et, finalement, du gouvernement.

«Le gouvernement et les agents de santé examineront les choses médicalement et économiquement et évalueront les risques. Tout ce que nous faisons dans le sport automobile est une évaluation des risques. Nous allons suivre nos conseils et diriger les autorités sanitaires et nous conformer à leurs instructions. Nous devons être ouverts d’esprit », a ajouté Westacott.

Le professeur agrégé Adam Kamradt-Scott, une autorité en matière de sécurité sanitaire au Center for International Security Studies de l’Université de Sydney, a déclaré à The Age: «Si seuls des Australiens assistaient à l’événement, ce serait probablement un risque négligeable ou nul un événement

“Mais le problème que nous ne savons pas est de savoir comment le virus se propagera et ce qui se passera dans les deux prochaines semaines. Il est trop tôt pour porter un jugement parce que tout va trop vite.

«Si les pays où les flambées sont survenues sont capables de les contenir, ce ne sera probablement pas trop un problème, mais nous ne savons pas ce qui se passera. Mais il existe des moyens d’organiser des rassemblements de masse pour minimiser les risques.

«Vous pourriez avoir plus d’espace entre les sièges afin que les gens puissent maintenir une distance de un à deux mètres. Vous pouvez vous assurer qu’il y a un accès facile aux désinfectants pour les mains dans toute la région. Et vous pouvez mettre en place des transports publics supplémentaires afin que les gens ne se rassemblent pas tous dans de petites zones », a expliqué Kamradt-Scott.

.